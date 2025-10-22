Достижения.рф

Состояние мужа Светланы Дружининой Анатолия Мукасея врачи оценивают как тяжёлое

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей, супруг режиссёра Светланы Дружининой, находится в тяжёлом состоянии. Об этом 22 октября сообщил источник «Известий».



Ранее сообщалось, что Мукасей госпитализирован и находится в реанимации. Врачи делают всё возможное для стабилизации его состояния. Минувшей ночью на фоне сосудистых нарушений у артиста произошла транзиторная ишемическая атака. При этом он находится в сознании и дышит самостоятельно.

Известно, что Мукасею стало плохо дома: он потерял сознание, после чего близкие вызвали скорую помощь.

Анатолий Мукасей — известный кинооператор, работавший над фильмами «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другими. Он является лауреатом Государственной премии СССР и заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Дайана Хусинова

