Состояние мужа Светланы Дружининой Анатолия Мукасея врачи оценивают как тяжёлое
Народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей, супруг режиссёра Светланы Дружининой, находится в тяжёлом состоянии. Об этом 22 октября сообщил источник «Известий».
Ранее сообщалось, что Мукасей госпитализирован и находится в реанимации. Врачи делают всё возможное для стабилизации его состояния. Минувшей ночью на фоне сосудистых нарушений у артиста произошла транзиторная ишемическая атака. При этом он находится в сознании и дышит самостоятельно.
Известно, что Мукасею стало плохо дома: он потерял сознание, после чего близкие вызвали скорую помощь.
Анатолий Мукасей — известный кинооператор, работавший над фильмами «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другими. Он является лауреатом Государственной премии СССР и заслуженным деятелем искусств РСФСР.
Читайте также: