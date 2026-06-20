«Социофобия их боялась»: Ирина Горбачева снялась в белье прямо в вагоне метро — фото

20 июня 2026, 12:05

Актриса Ирина Горбачева устроила фотосессию в метро

Ирина Горбачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

38-летняя актриса Ирина Горбачёва вызвала бурное обсуждение в соцсетях после неожиданного перформанса. Звезда провела откровенную съёмку прямо в вагоне столичной подземки.





На опубликованных кадрах артистку запечатлели в центре вагона в смелом образе: свободные синие брюки и распахнутое кимоно, под которым виднеется чёрно-белое бельё. Звезда также продемонстрировала тренированный пресс.



Ирина Горбачева (Фото: Instagram*/irina_gorbacheva) Особый колорит ситуации придавало присутствие обычных пассажиров. Они совершенно спокойно ехали рядом, пока знаменитость позировала в проходе.





«Социофобия их боялась», — иронично прокомментировала Горбачёва видеоролик.