«Социофобия их боялась»: Ирина Горбачева снялась в белье прямо в вагоне метро — фото
Актриса Ирина Горбачева устроила фотосессию в метро
38-летняя актриса Ирина Горбачёва вызвала бурное обсуждение в соцсетях после неожиданного перформанса. Звезда провела откровенную съёмку прямо в вагоне столичной подземки.
На опубликованных кадрах артистку запечатлели в центре вагона в смелом образе: свободные синие брюки и распахнутое кимоно, под которым виднеется чёрно-белое бельё. Звезда также продемонстрировала тренированный пресс.
Особый колорит ситуации придавало присутствие обычных пассажиров. Они совершенно спокойно ехали рядом, пока знаменитость позировала в проходе.
«Социофобия их боялась», — иронично прокомментировала Горбачёва видеоролик.
На ещё одном снимке знаменитость расположилась в вагоне с подушкой, прислонившись к стене. Фанаты расценили такой творческий эксперимент как желание селебрити выйти за границы привычного поведения и по-своему поиграть с общественными устоями.
Поклонники активно отреагировали на выходку. Большинство поддержали смелость и раскрепощённость женщины.