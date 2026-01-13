Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу
Малышева рассказала, что Гандельман в Европе провалился под лед и отморозил ногу
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что однажды ее коллега по программе «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман провалился под лед и отморозил ногу. Об этом она сообщила в эфире передачи.
По словам Малышевой, она потребовала от Гандельмана пообещать не подниматься в горы. Телеведущая подчеркнула, что ее коллега всегда выполняет свои обещания.
«Потом он мне звонит и говорит: "Я обморожен. У меня что-то удалили. Я пошел гулять, провалился в какое-то озеро, вылез без одного башмака"», — поделилась терапевт.
После инцидента Гандельман несколько часов шёл в одном носке, что привело к сильному обморожению ноги. В результате ему пришлось удалить часть мягких тканей.