Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

13 января 2026, 19:41

Малышева рассказала, что Гандельман в Европе провалился под лед и отморозил ногу

Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Елена Малышева (слева направо) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что однажды ее коллега по программе «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман провалился под лед и отморозил ногу. Об этом она сообщила в эфире передачи.





По словам Малышевой, она потребовала от Гандельмана пообещать не подниматься в горы. Телеведущая подчеркнула, что ее коллега всегда выполняет свои обещания.





«Потом он мне звонит и говорит: "Я обморожен. У меня что-то удалили. Я пошел гулять, провалился в какое-то озеро, вылез без одного башмака"», — поделилась терапевт.