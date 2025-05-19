Связь с Тимати и дочь от тайного мужчины: что известно о жене Алексея Воробьева Аиде Гарифуллиной и почему они скрывают свой брак

Алексей Воробьев (фото: Instagram* / mr.alexsparrow)
На прошлой неделе в сети появилась шокирующая новость: завидный холостяк Алексей Воробьев тайно женился. Что известно о его избраннице и почему пара до сих пор не афиширует отношения, расскажет «Радио 1».
Начало романа Воробьева и ГарифуллинойПо слухам отношения Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной начались ещё зимой во время съёмок третьего сезона шоу «Фантастика», где они оба принимали участие.
«Влюблённых часто видели вместе как в России, например, на Патриарших прудах, так и за границей, в Вене, где Аида проводит большую часть времени. Они не стали затягивать с регистрацией брака и уже в апреле расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы», — сообщает Super.ru.Интересно, что бракосочетание состоялось после того, как Алексей Воробьёв оказался в центре скандала в социальных сетях из-за своих комментариев о девушках с макияжем. Говорят, именно это стало причиной, по которой пара решила не афишировать свои отношения до последнего момента. Алексея Воробьёва знают многие в России, тогда как Аида Гарифуллина известна в меньшей степени. Однако, если все слухи подтвердятся, можно сказать, что певец выбрал себе действительно завидную невесту.
Биография Аиды Гарифуллиной
Аида Гарифуллина (Фото: Телеграм @AidaGarif)
Аида Гарифуллина появилась на свет 30 сентября 1987 года в Казани. Её мать — известный хоровой дирижёр, а отец занимается бизнесом и предпочитает оставаться вне поля зрения. В их доме всегда звучала классическая музыка, а к маме будущей звезды часто приходили артисты на занятия. Аиду было трудно оставить одну, поэтому она нередко сопровождала мать на репетиции, наблюдала за хором и подпевала. Позже она призналась, что таким образом освоила репертуар.
Мама Ляйля Гарифуллина активно поддерживала творческие устремления своей дочери и стала её первым наставником, помогая определиться с будущей профессией. В возрасте четырёх лет, после посещения балетного спектакля в Казанском театре оперы и балета, Аида решила заниматься в детской балетной студии. Позже она переключила своё внимание на вокал и обучение игре на фортепиано. Юная Аида экспериментировала с различными музыкальными жанрами, включая романсы, но истинным призванием для неё стала опера — к этому выводу она пришла уже во время учёбы в университете.
Начало карьерыКарьера Аиды Гарифуллиной началась с её первого публичного выступления в возрасте пяти лет. Уже в юности её достижения в академическом пении стали заметны: она активно участвовала в конкурсах и фестивалях, часто становясь лауреаткой. Важным этапом в её карьере стало получение стипендии, учреждённой мэром Казани Ильсуром Метшиным, которая была предназначена для поддержки молодых талантов. Эта финансовая помощь позволила Аиде продолжить обучение в Германии, где она начала осваивать оперное искусство в Нюрнбергской высшей школе музыки.
В 2007 году Аида Гарифуллина поступила в Университет музыки и исполнительского искусства в Вене. В 2013 году она завоевала первую премию на престижном международном конкурсе оперных исполнителей «Опералия», основанном знаменитым Пласидо Доминго. После этого Доминго пригласил её выступить в Китае, а через год Аида поделила сцену с выдающимся Андреа Бочелли.
Ляйсан Утяшева показала редкие фото сына в честь его 12-летия
В 2012 году она записала дуэт с Тимати и пыталась представить эту песню на «Евровидении» от России, однако их обошли «Бурановские бабушки». В 2017 году состоялся её первый сольный концерт в Москве. Позже Гарифуллина выступила на сцене парижской Оперы Бастилии, где исполнила главную роль в опере «Снегурочка», поставленной режиссёром Дмитрием Черняковым. С этой же ролью она блистала на сцене Мариинского театра в рамках фестиваля «Звёзды белых ночей» летом 2018 года.
Записав альбом Si вместе с Андреа Бочелли, в котором также принимали участие Дуа Липа, Эд Ширан и The Weeknd, казанская певица отправилась в тур по США с оперной легендой. Одним из самых запоминающихся моментов стала церемония открытия чемпионата мира по футболу, состоявшаяся 14 июня 2018 года в Москве. На стадионе «Лужники» Аида выступила в дуэте с британским исполнителем Робби Уильямсом, исполнив известную композицию Angels.
Аида Гарифуллина не ограничивается только оперным жанром. Она сотрудничала с Тимати, стремилась участвовать в «Евровидении» и принимала участие в модных показах. В 2011 году артистка участвовала в телевизионном проекте «Призрак оперы», где исполняла дуэт с Димой Биланом, но их выступление не прошло дальше из-за критики жюри.
После некоторого перерыва Аида вернулась на телевидение в качестве ведущей шестого сезона телепередачи «Большая опера», работая в паре с Николаем Цискаридзе. В 2022 году она вошла в состав жюри шоу «Аватар», где сотрудничала с Идой Галич, Тимуром Батрутдиновым, Сергеем Лазаревым и Марком Тишманом. Однако из-за плотного концертного графика Гарифуллина покинула проект после шести эпизодов, и её место заняли приглашённые звёзды.
В 2025 году она стала участницей шоу «Фантастика», где познакомилась со своим будущим мужем — Алексеем Воробьёвым. Примечательно, что после новостей о свадьбе артистов есть лишь одно фото, где они позируют вместе.
Личная жизнь Аиды ГарифуллинойДо определённого момента личная жизнь Аиды Гарифуллиной оставалась в тайне, пока в 2017 году она неожиданно не сообщила о рождении дочери Оливии. Поклонники даже не заметили, что певица была беременна, так как она быстро вернулась на сцену. Аида предпочитает не раскрывать имя отца девочки. В прессе высказывались предположения, что им может быть бывший теннисист Марат Сафин, но сама певица эти слухи не подтвердила.
В 2016 году Гарифуллина упоминала о романе с известным теннисистом. Их отношения продолжались около года и изначально держались в секрете. Позже пара начала делиться совместными фотографиями в социальных сетях, посещала мероприятия и даже задумывалась о будущем, хотя на тот момент Аида жила в Вене, а Сафин — в Москве. Тем не менее до свадьбы дело не дошло, и к началу 2017 года их отношения завершились. По словам знакомых пары, расстояние стало решающим фактором.
После этого о личной жизни оперной певицы Аиды Гарифуллиной долгое время не было никаких новостей, пока в середине мая СМИ не начали обсуждать её возможные отношения с Алексеем Воробьёвым. Ни Воробьёв, ни Гарифуллина не сделали официальных заявлений по этому поводу, оставив фанатов в недоумении.
Читайте также:
Стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта
Звезда сериала «Дылды» Копанова рассказала о своем отношении к диетам
«У меня проблема с венами»: беременная избранница Тимати испытывает сложности со здоровьем
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Анастасия Хохлова