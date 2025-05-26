«Сейчас смотрю на Каннский — будто не мой уровень»: Покорившая Эверест Боня выступила с неожиданной оценкой фестиваля в Каннах

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с травлей в элитной школе Дубая из-за своего отца и Аллы Пугачевой. Ее резкие слова о детях известной певицы и Максима Галкина* вызвали очень спорную реакцию в соцсетях, однако девочка спокойно отреагировала на агрессию. Как оказалось, ей слышать негатив привычно.