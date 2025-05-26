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«Сейчас смотрю на Каннский — будто не мой уровень»: Покорившая Эверест Боня выступила с неожиданной оценкой фестиваля в Каннах

Покорившая Эверест Боня назвала фестиваль в Каннах не своим уровнем
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Блогер Виктория Боня, покорившая Эверест, заявила, что Каннский кинофестиваль теперь кажется ей «не тем уровнем». Девушка объяснила, что переосмыслила ценности после экспедиции.
Телеведущая пропустила мероприятие, предпочтя покорение вершины и посещение гонки «Формула-1».

Экс-участница «ДОМа-2», более десяти лет посещавшая Каннский кинофестиваль, в 2025 году отказалась от визита на красную дорожку. Вместо этого она покорила Эверест.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Звезда призналась фанатам, что экспедиция изменила ее взгляд на привычные светские события.

«Сейчас смотрю на Каннский — как-то это все кажется… Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень. Как будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое и совсем не хочется там быть», — откровенно пояснила Боня.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Сегодня телеведущая уже вернулась из экспедиции во Францию. При этом Виктория первым делом сосредоточилась на личном, соскучившись по семье. По пути домой она рассказывала, как ждет встречи с дочерью Анджелиной и кошкой Мурочкой.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Скоро буду Мурочку свою тискать. Так соскучилась. Завтра Анджелишечка приезжает ко мне. Папа привозит ее. Короче, буду дома с семьей», — радовалась она.
В аэропорту Боня столкнулась с перевесом багажа в 105 кг, включая камни с Эвереста, за что пришлось доплатить. Однако звезда восприняла с юмором.

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Блогер Лерчек задолжала налоговой службе почти 30 миллионов рублей
ТАСС: блогер Лерчек задолжала ФНС более 28 миллионов рублей
26 мая 2025, 06:15

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере свыше 28 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 млн 365 тыс. 436 рублей», — сказал собеседник ТАСС.
Чекалину, её бывшего муж Артём Чекалин и бизнес-партнера Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе средств за рубеж через продажу фитнес-марафонов.

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Instagram* @ler_chek)

По версии следствия, они заключали договоры с иностранной компанией, перечисляя оплату на зарубежные счета, и предоставляли подложные документы в банки. Сумма незаконных операций составила около 251 млн рублей.

В материалах дела также уточняется, что Артём Чекалин не имеет налоговых долгов по ИНН.

22 мая сообщалось, что Валерия Чекалина прокомментировала исход судебного заседания и домашний арест. Блогер не согласна с решением суда. Лерчек надеялась, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в ее пользу.

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#бизнес
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#блогер
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Актер Чепурченко на «Мастере игры» заявил, что ударил бы Матвеев в рожу за испуг
26 мая 2025, 05:14

Вячеслав Чепурченко (Фото: Instagram* @chepurchenko_slava)

Скандал между экстрасенсом Дмитрием Матвеевым и актером Вячеславом Чепурченко разгорелся на шоу «Мастер игры» (ТНТ). Взаимное напряжение участников переросло в угрозы и крики. Матвеев напугал звезду сериала «Жуки», заговорив о смерти и покойных родственниках, что едва не привело к драке.
«Нелюбовь» между Чепурченко и Матвеевым зародилась еще на первом выпуске шоу, но во втором эпизоде она достигла пика. Началось все с того, что во время завтрака актер возмутился, что его перебили, а экстрасенс напомнил, как сам Чепурченко прервал его ранее.

Ситуация обострилась, когда Матвеев заявил, будто знает, кто из участников умрет первым, чем вывел Вячеслава из себя.

«Братишка, ты про смерть начал говорить. Ничего не попутал? Братан, я уйду, но выйдем с тобой вдвоем, если ты начнешь так разговаривать. Ты понимаешь?», — намекнул актер.
Дмитрий Матвеев (Фото: Instagram* @dmitrymatveev.official)

Своим недовольством он все же добился косвенных извинений.

Позже, на вечернем голосовании, Матвеев решил доказать свои способности. Экстрасенс собрался провести демонстрацию, приблизившись к Чепурченко. Однако тот в панике оттолкнул Матвеева, требуя убрать руку и угрожая «оторвать ее».

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«Уйди, уйди! Я не хочу в этом участвовать. (...) Уберите, пожалуйста, помогите, я умоляю!» — закричал актер.
Экстрасенс пояснил, что целился в другого участника, Бориса Дергачева, а беспокойство Чепурченко указывает на желание духа родственника поговорить с ним. Чепурченко отмахнулся, негодуя: «За такое надо бить в рожу».

Ранее сообщалось, что юная невеста Григория Лепса Аврора Киба тоже угодила в скандал на шоу «Мастер игры».

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой
Детей Киркорова задирали в школе Дубая из-за отца, Пугачевой и суррогатной мамы
26 мая 2025, 03:34

Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с травлей в элитной школе Дубая из-за своего отца и Аллы Пугачевой. Ее резкие слова о детях известной певицы и Максима Галкина* вызвали очень спорную реакцию в соцсетях, однако девочка спокойно отреагировала на агрессию. Как оказалось, ей слышать негатив привычно.
В недавнем TikTok-видео дочь короля отечественной эстрады намекнула, что она является женской копией своего папы и весьма этим гордится. Комментаторы в ответ стали сравнивать Аллу-Викторию с детьми Пугачевой и Галкина*.

Девочку это сильно возмутило. На попытки связать ее с Пугачевой она написала «фу» и раскритиковала воспитание молодых наследников певицы.

Алла Пугачева и Максим Глакин* (Фото: Instagram** @alla_orfey)
«В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял, я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что счастливое детство — это значит стоять возле пианино по несколько часов в день», — заявила она.
Эти высказывания вызвали шквал критики: пользователи называли девочку «наглой» и «невоспитанной», хотя часть аудитории защищала девочку, напоминая о ее юном возрасте.

«Люди, что с вами не так? Взрослые тетки сидят и пишут гадости про ребёнка? Она не выбирала, в какой семье родиться», — указали некоторые.
Филипп Киркоров (Фото: Instagram** @fkirkorov)

В то же время издание KP.RU выяснило, что Алла-Виктория спокойно отреагировала на «хейт» онлайн, потому что для нее он не является чем-то новым. Дочка Киркорова и ее брат Мартин пережили травлю в дубайской школе, где их задирали за отца, связь с Пугачевой и рождение от суррогатной матери.

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«Подростки в этом возрасте очень злые. Алле и Мартину доставалось и за эпатажного отца, и за его бывшую жену. Кроме того, детей Филиппа задирали еще и из-за того, что у них суррогатная мать. В общем, в той школе им было несладко. Не позавидуешь. Дети наших знакомых учатся там же», — рассказал KP.RU источник, пожелавший остаться неизвестным.
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​«Долго ​беспокойными снами я не выдержу»: Кристина Черкасова рассказала о сложностях материнства и своем текущем состоянии
Кристина Черкасова рассказала о сложностях семейных будней после рождения второго сына
26 мая 2025, 02:37

​Андрей и Кристина Черкасовы с детьми (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)

Кристина Черкасова поделилась с поклонниками, как справляется с материнством после рождения второго сына Мирослава. Она призналась в тяжелых ночах, которые становятся легче благодаря поддержке мужа.
4-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина стала мамой во второй раз в феврале 2025 года. В личном блоге она рассказала, что любовь мужа Андрея, взявшего на себя многие заботы, помогла ей полностью восстановиться эмоционально всего за полтора месяца.

В отличие от первого сына Святослава, когда адаптация заняла год, теперь она осознанно наслаждается материнством.

Кристина Черкасова с сыном (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)
«Мне было морально очень тяжело не принадлежать себе и подстраиваться под малыша. Сейчас я знала, на что иду, и вижу, как летит время, глядя на старшего», — призналась она.
Однако ночи остаются нелегким испытанием: Мирослав просыпается каждый час-полтора для кормления, требует держать его столбиком из-за отрыжки, а после пяти утра шумно кряхтит, мешая родителям спать. Типичные семейные «радости» после рождения малыша.

«Конечно, это очень тяжело физически. После пяти-шести утра начинает шумно спать, кряхтеть, ворчать. Почему — не пойму, будто мышцы тянет. Если после полугода ситуация не изменится, то, возможно, завершу грудное вскармливание. Спать так долго рванными и беспокойными снами я не выдержу», — добавила Черкасова.
Кристина Черкасова (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)

Вторые роды для Кристины в принципе были сложными. Крупный малыш едва не потребовал кесарева сечения, но благодаря усилиям врачей все обошлось.

Черкасова также поделилась с подписчиками, что внешне тоже постепенно возвращается к «дородовому состоянию». Она довольна прогрессом, который сделала за три месяца.

Кристина Черкасова (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)

В начале мая «Радио 1» передавало, что в семье Черкесовых случились трудности. У Святослава начались проблемы со здоровьем. Нарушение дыхания привело к осложнениям на сердце. В результате мальчику потребовалась операция, чтобы избавиться от аденоидов.

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«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
Разорившийся олигарх Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
26 мая 2025, 01:03

Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)

Предприниматель Николай Агурбаш в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ признался, что мечтает сделать предложение своей первой жене Ольге. Экс-супруг певицы Анжелики Агурбаш объяснил, что осознал ошибку ухода из семьи.
Бизнесмен, лишившийся «колбасной империи» из-за третьей жены Эльвиры, ценит поддержку Ольги в трудные времена.

Не так давно Николай оказался на грани банкротства. Эльвира привела его компанию к краху, уволив сотрудников и расторгнув 90% контрактов, когда Агурбаш доверил ей руководство «колбасной империей». В 2020 году уволили уже его самого. Николай чуть не лишился пенсии, опасаясь остаться без жилья.

Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)

В этот момент первую жену Ольгу, с которой он вместе воспитывал детей и общался после развода, тронуло состояние бывшего мужа. Она не отвернулась, несмотря на болезненный разрыв в прошлом из-за Анжелики Агурбаш.


«Предателем я его никогда не считала, хотя со мной почти никто не согласен. Мне обидно за его моральное состояние, мне обидно за его крах», — объясняла Ольга.
«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней
«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней
Агурбаш, теперь называя Ольгу образцом мудрости, заявил о решении сделать ей предложение руки и сердце во второй раз. При этом он добавил: «Если даже ты откажешь — ничего страшного. Все равно нас уже никто не разлучит».

Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»

Он полон решимости начать заново и надеется, что Ольга до сих пор любит его.

«Эти годы, которые были, и те, которых не было… 42 года она была со мной. Сдаваться не намерен ни при каких обстоятельствах», — пояснил бизнесмен.
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