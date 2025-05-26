«Сейчас смотрю на Каннский — будто не мой уровень»: Покорившая Эверест Боня выступила с неожиданной оценкой фестиваля в Каннах

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)
Блогер Виктория Боня, покорившая Эверест, заявила, что Каннский кинофестиваль теперь кажется ей «не тем уровнем». Девушка объяснила, что переосмыслила ценности после экспедиции.
Телеведущая пропустила мероприятие, предпочтя покорение вершины и посещение гонки «Формула-1».
Экс-участница «ДОМа-2», более десяти лет посещавшая Каннский кинофестиваль, в 2025 году отказалась от визита на красную дорожку. Вместо этого она покорила Эверест.
Сегодня телеведущая уже вернулась из экспедиции во Францию. При этом Виктория первым делом сосредоточилась на личном, соскучившись по семье. По пути домой она рассказывала, как ждет встречи с дочерью Анджелиной и кошкой Мурочкой.
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Экс-участница «ДОМа-2», более десяти лет посещавшая Каннский кинофестиваль, в 2025 году отказалась от визита на красную дорожку. Вместо этого она покорила Эверест.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)Звезда призналась фанатам, что экспедиция изменила ее взгляд на привычные светские события.
«Сейчас смотрю на Каннский — как-то это все кажется… Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень. Как будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое и совсем не хочется там быть», — откровенно пояснила Боня.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)
Сегодня телеведущая уже вернулась из экспедиции во Францию. При этом Виктория первым делом сосредоточилась на личном, соскучившись по семье. По пути домой она рассказывала, как ждет встречи с дочерью Анджелиной и кошкой Мурочкой.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)
«Скоро буду Мурочку свою тискать. Так соскучилась. Завтра Анджелишечка приезжает ко мне. Папа привозит ее. Короче, буду дома с семьей», — радовалась она.В аэропорту Боня столкнулась с перевесом багажа в 105 кг, включая камни с Эвереста, за что пришлось доплатить. Однако звезда восприняла с юмором.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева