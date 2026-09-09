«Советы давал, конечно»: Дети Киркорова вспомнили «самого доброго человека в своей жизни»

09 сентября 2026, 14:20

Super: Дети Филиппа Киркорова поделились воспоминаниями об их дедушке Бедросе

Памятник Бедросу Киркорову (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

На Троекуровском кладбище столицы состоялось открытие памятника родителям Филиппа Киркорова — народному артисту России Бедросу Филипповичу и Виктории Марковне. Об этом стало известно 9 сентября.





Как передает корреспондент Super, в церемонии приняли участие дети певца, которые поделились воспоминаниями о дедушке. Алла-Виктория назвала Бедроса Киркорова «самым добрым человеком в своей жизни».





«Он всегда абсолютно помогал, что-то рассказывал. Истории какие-то из жизни своей, советы давал, конечно», — сказала дочь Филиппа Бедросовича.