«Советы давал, конечно»: Дети Киркорова вспомнили «самого доброго человека в своей жизни»
Super: Дети Филиппа Киркорова поделились воспоминаниями об их дедушке Бедросе
На Троекуровском кладбище столицы состоялось открытие памятника родителям Филиппа Киркорова — народному артисту России Бедросу Филипповичу и Виктории Марковне. Об этом стало известно 9 сентября.
Как передает корреспондент Super, в церемонии приняли участие дети певца, которые поделились воспоминаниями о дедушке. Алла-Виктория назвала Бедроса Киркорова «самым добрым человеком в своей жизни».
«Он всегда абсолютно помогал, что-то рассказывал. Истории какие-то из жизни своей, советы давал, конечно», — сказала дочь Филиппа Бедросовича.Мартин, в свою очередь, отметил, что именно дед научил его дорожить близкими людьми. Он также добавил, что часто бывает в комнате Бедроса Филипповича, где до сих пор хранятся его картины и игрушки. Наследники Филиппа Киркорова подчеркнули, что не принимали участия в создании монумента, однако высоко оценили его художественное исполнение, назвав памятник очень красивым.