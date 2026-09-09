«Смерть родителей — последний урок»: Филипп Киркоров почтил память мамы и папы
Филипп Киркоров рассказал о последнем уроке своих родителей
На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника родителям Филиппа Киркорова — народному артисту России Бедросу Филипповичу Киркорову и Виктории Марковне. Об этом сообщает Super.
Для певца этот день оказался особенно личным: несмотря на многолетнюю карьеру и статус звезды, у мемориала он чувствовал себя прежде всего сыном.
«Сегодня я просто сын, который пришел к своим маме и папе. И сегодня мы открываем памятник моим родителям», — сказал Киркоров.Артист признался, что долго не мог подобрать слова для церемонии. В итоге Филипп решил говорить о том, что объединяет всех, кто сталкивался с потерей близких. По его словам, уход родителей становится особенным жизненным уроком, который человек получает уже во взрослом возрасте.
«Наверное, смерть родителей — это последний урок, который они нам дают», — отметил Киркоров.Мама певца Виктория Марковна ушла из жизни в 1994 году. Она умерла 30 апреля — в день рождения Филиппа. Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет.