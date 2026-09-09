«Смерть родителей — последний урок»: Филипп Киркоров почтил память мамы и папы

09 сентября 2026, 14:13

Филипп Киркоров рассказал о последнем уроке своих родителей

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника родителям Филиппа Киркорова — народному артисту России Бедросу Филипповичу Киркорову и Виктории Марковне. Об этом сообщает Super.





Для певца этот день оказался особенно личным: несмотря на многолетнюю карьеру и статус звезды, у мемориала он чувствовал себя прежде всего сыном.





«Сегодня я просто сын, который пришел к своим маме и папе. И сегодня мы открываем памятник моим родителям», — сказал Киркоров.

«Наверное, смерть родителей — это последний урок, который они нам дают», — отметил Киркоров.