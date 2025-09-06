«Советик до себя придержите»: Анастасия Костенко ответила на хейт по поводу «слипшейся» груди

06 сентября 2025, 18:45

Модель Анастасия Костенко ответила на хейт по поводу «слипшейся» груди

Анастасия Костенко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Три года назад участница конкурса «Мисс мира — 2014» Анастасия Костенко сделала пластическую операцию по увеличению груди в Дубае у известного хирурга. Вскоре после этого жена футболиста Дмитрия Тарасова забеременела; грудное вскармливание повлияло на форму бюста.





Нынешняя избранница бывшего мужа Ольги Бузовой не торопится снова ложиться под нож и охотно демонстрирует свои формы в сети. Недавно подписчики стали задавать вопросы про их внешний вид.



В комментариях некоторые написали, что грудь будто «слиплась», на что сама Анастасия ответила с иронией. Одна из подписчиц предположила, что фотографии обработаны в фотошопе и призвала девушек не увлекаться пластикой. На это блогерша также эмоционально отреагировала, призвав не судить людей по себе и оставаться корректными.





«Свой же советик до себя придержите и реализуйте, я порадуюсь», — написала Костенко.