Лепс получил награду от Путина

Президент Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы
Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Указом президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации, певец Григорий Лепс удостоен ордена Дружбы.



В документе говорится, что награда вручена за большой вклад в развитие культуры и искусства в России и многолетнюю плодотворную деятельность. В описании ордена указано, что он вручается с 1994 года как россиянам, так и иностранцам. Орден представляет собой пятиконечную звезду с лучами; в центре — земной шар, вокруг него — лавровый венок с рубинами. На оборотной стороне размещена надпись «Мир и дружба». Носится награда на левой стороне груди.

Тем же указом певицу Ларису Долину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В документе сказано, что она является заведующей кафедрой Московского государственного института культуры.

Перед этим стало известно, что Лепс не торопится с женитьбой на фоне долгов.

