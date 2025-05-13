Отношения с Ольгой Бузовой, развод и депрессия: как живет и выглядит Роман Третьяков спустя 20 лет после «Дома-2»

Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)
Он вошёл в телевизионную историю как один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2». Но, как сам признаётся, его до сих пор чаще называют не по имени, а как «бывшего Бузовой». И это, несмотря на то, что Роман Третьяков давно стал другим человеком: отец, бывший муж, стендап-комик, студент журфака и человек, который публично отрёкся от телестройки. «Радио 1» расскажет, как складывалась его жизнь после проекта.
Биография Романа Третьякова: детство и юность
Роман Третьяков родился 8 июня 1980 года в Таганроге. Отец был военным, поэтому детство будущей телезвезды прошло в постоянных переездах — от гарнизона к гарнизону. Семья обосновалась в городе Арамиль под Екатеринбургом, но к 15 годам Роман сменил пять мест жительства.
Сначала Роман мечтал пойти по стопам отца и служить стране, но взрослея, всё чаще задумывался о другой судьбе — публичной, творческой.
Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)
Первые шаги к сцене
Ещё в школе начал вести школьное радио, а после поступил в радиотехнический ВУЗ. Правда, точные науки быстро наскучили. Спасением стал КВН — сначала писал шутки, затем сам выходил на сцену. Артистизм, чувство юмора и страсть к сцене помогли ему пробиться — в 2002 году команда из Таганрога впервые появилась в эфире федерального канала.
«Дом-2»: харизма, драмы и роман с Бузовой
В 2004 году Третьяков пришёл на кастинг нового телешоу «Дом-2» и сразу же выделился. В эпоху «брутальных мачо» на проект зашёл худощавый 164-сантиметровый парень, но с мощной харизмой и чувством юмора. Он быстро стал узнаваемым лицом проекта.
Он быстро стал одним из главных персонажей шоу, несмотря на прозвище «злобный карлик». Его помнят за шутки, энергию и конфликты. Стычки с другими участниками — Сергеем Палычем, Чуевым, Меньщиковым — регулярно попадали в эфир.
Первой его экранной пассией стала Елена Беркова. На тот момент никто ещё не знал о её карьере в фильмах для взрослых. Отношения закончились после того, как Роман узнал о её прошлом.
«Я, конечно, счастлива, что он со мной тогда не ушёл, и что на него также не потрачено больше времени, чем можно было. Больше чем два месяца было бы чересчур», — вспоминала Беркова.
Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)
Затем на проект пришла Ольга Бузова. Их союз долго считался самым крепким на шоу: между ними завязался роман, за которым наблюдала вся страна. Именно они были главными претендентами на дом, который изначально должен был стать наградой победителям. Однако планы продюсеров изменились.
«Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома. Но своего молодого человека я тогда очень любила, я всегда люблю искренне и сильно. У него сейчас все хорошо. Честно сказать, я ему за многое благодарна», — рассказала Бузова.
Они стали ведущими, написали книгу «Роман с Бузовой», выпускали мерч и почти три года были вместе. Но в 2007-м отношения закончились.
«Я очень долго оставалась там ради него, потом у меня появился молодой человек за периметром. И он мне сказал: "Что за бред? Все. Ты моя, мы в отношениях". Ради меня он приехал из Санкт-Петербурга в Москву, снял нам квартиру. Я потихонечку перевозила вещи. Прихожу к продюсерам и говорю: "Знаете, ребят, я пошла. Не могу, не хочу, у меня отношения". Нас всегда пытались останавливать, потому что рейтинговый участник. Это нормально, это бизнес», — призналась Бузова в интервью Ляйсан Утяшевой.
Роман покинул проект в августе того же года — по решению продюсеров из-за нарушений правил.
Ольга Бузова и Роман Третьяков (фото: РИА Новости / Алексей Панов)
После «Дома-2»: подработка и стендап
После ухода с проекта Третьяков столкнулся с резкой потерей популярности. Съёмки закончились, а ярлык «парня из реалити» остался. В 2008 году мелькнул в ситкоме «Счастливы вместе», но дальше дела с кино не пошли. На фоне этого у него началась депрессия.
Затем стал работать ведущим на корпоративах и свадьбах, по слухам, брал около 40 тысяч рублей за мероприятие. Параллельно начал пробовать себя в стендапе. В 2015 году Романа пригласили поработать над музыкальным оформлением казахского сериала «Жибек».
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Затем решил получить высшее образование на факультете журналистики МГУ. Писал статьи, выступал с текстами и снова вернулся в стендап. В 2016-м стал участником фестиваля, после чего попал в телешоу «Открытый микрофон», а затем и в программу «StandUp на ТНТ».
Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)
Личная жизнь: женитьба, развод и сын
В 2008 году Роман женился на модели Светлане Соколовой. Они познакомились в самолете. В 2009-м у них родился сын Никита. Но уже в 2011-м пара развелась.
Экс-супруга вспоминала, что за образом весельчака скрывался тиран. Третьяков страдал от нереализованности, срывался на семье.
С тех пор ему приписывали кратковременные романы, но никаких подтверждений он не давал. После развода они общаются только по вопросам сына.
Роман Третьяков сегодня: вечный «бывший»
В 2020 году «Дом-2» был снят с эфира ТНТ, и тогда Роман снова оказался в центре внимания.
«Почему новость о закрытии "Дом-2" рождает ощущение двойственности? Почему радостно и грустно одновременно? Совершенно очевидно, если программа идёт много лет, то для многих это что-то большое и ценное. Грустно от того, что пока проект шёл, я, в своей взрослой жизни, был лишь аватаром того молоденького паренька, который среди деревянных домиков "строил любовь". У меня закончится юность, а у вас возможность погружаться в чужие ошибки», — заявил Роман.
Роман Третьяков (фото: Instagram* / roman_tretyakov_)
Весной 2024-го в соцсетях завирусился фрагмент выступления Романа, где он с юмором пожаловался на вечную ассоциацию с Бузовой.
«Мне 43 года. Мне кажется, что я сдохну, а у меня на могиле напишут "здесь лежит бывший Бузовой". Самое отвратительно, что это могилка "бывший Бузовой" будет братской: там уже Тарасов, Дава, я. Уверен, у нас могильщик весёлый будет, который скажет: "А давайте их по росту положим"», — пошутил Третьяков.
К 20-летию «Дома-2» он дал несколько интервью, но ясно дал понять: возвращаться в шоу — не его путь.
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