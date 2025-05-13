Отношения с Ольгой Бузовой, развод и депрессия: как живет и выглядит Роман Третьяков спустя 20 лет после «Дома-2»

Он вошёл в телевизионную историю как один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2». Но, как сам признаётся, его до сих пор чаще называют не по имени, а как «бывшего Бузовой». И это, несмотря на то, что Роман Третьяков давно стал другим человеком: отец, бывший муж, стендап-комик, студент журфака и человек, который публично отрёкся от телестройки. «Радио 1» расскажет, как складывалась его жизнь после проекта.