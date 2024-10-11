«Изнасилованная баба»: как живет и в чем раскаивается называвшая россиян собаками Яна Троянова*

SHAMAN так и не перечислил в бюджет Оренбурга деньги из полученного гонорара в 16 млн рублей. Депутат Госдумы Нина Останина, которая изначально была против выделения бюджетных средств на концерт артиста в пострадавшем от паводка регионе, напомнила, что певец обещал частично вернуть полученные деньги. Об этом пишет URA.RU.