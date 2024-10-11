«Изнасилованная баба»: как живет и в чем раскаивается называвшая россиян собаками Яна Троянова*

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская актриса Яна Троянова*, знаменитая по роли в сериале «Ольга» привлекла внимание публики своими противоречивыми заявлениями. После эмиграции из России она сделала ряд громких публичных комментариев на различные темы, которые быстро стали предметом обсуждения в СМИ. О том, какие из ее высказываний вызвали наибольшее обсуждение и куда пропала актриса расскажет «Радио 1».
Основной темой всех высказываний знаменитости стала ее антироссийская позиция: в разных интервью она делала все более странные и резонансные заявления.
С тех пор прошло время и звезда неожиданно исчезла из общественной жизни. Она перестала давать интервью, практически не ведет активную жизнь в социальных сетях и выбрала максимально уединенный образ жизни.
В связи с политическими взглядами Трояновой* количество предложений о работе значительно сократилось, однако после короткого перерыва в социальных сетях с актрисой связались продюсеры сериала «Ольга» и предложили ей участие в пятом сезоне.
Звезда согласилась, но продюсерам «Ольги» пришлось донести до Трояновой*, что она должна вести себя сдержанно, иначе потеряет все привилегии.
К октябрю 2022 года терпение актрисы подошло к концу. Она продала свою квартиру в России и переехала во Францию.
По словам Трояновой*, у нее не возникло никаких трудностей при отъезде из страны, хотя она изначально беспокоилась о возможных проблемах.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Одним из главных способов подработки для Трояновой* стали скандальные интервью: она активно раздавала комментарии для европейских СМИ и выступала в прямых эфирах, критикуя своих соотечественников.
Знаменитость верила, что вскоре станет известна местной аудитории и начнет активно пробиваться на европейский кинорынок.
При этом Троянова* пошла на крайние меры — в интервью с европейской прессой она, к примеру, сделала шокирующее предложение убивать русских детей. Каждый день высказывания становились всё более громкими и оскорбительными.
После его кончины и сама Троянова* начала пить. Она обвиняла себя в самоубийстве сына и признавалась, что не любила его и не хотела рожать.
В состоянии алкогольного опьянения Яна* теряла контроль над собой. Она видела во всех окружающих предателей, которые не хотели быть рядом с ней.
В пьяном угаре звезда ссорилась не только со своим возлюбленным, но и со всеми друзьями, которые уже сильно устали от выходок актрисы.
* — внесена в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в РФ
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«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», — сказала Троянова*.
С тех пор прошло время и звезда неожиданно исчезла из общественной жизни. Она перестала давать интервью, практически не ведет активную жизнь в социальных сетях и выбрала максимально уединенный образ жизни.
Политическая позиция Яны Трояновой*Знаменитость начала открыто выражать свои оппозиционные взгляды еще в 2020 году, а в сентябре 2021 года актриса решила уехать в Грузию, желая «покончить с политикой».
В связи с политическими взглядами Трояновой* количество предложений о работе значительно сократилось, однако после короткого перерыва в социальных сетях с актрисой связались продюсеры сериала «Ольга» и предложили ей участие в пятом сезоне.
Звезда согласилась, но продюсерам «Ольги» пришлось донести до Трояновой*, что она должна вести себя сдержанно, иначе потеряет все привилегии.
«Продюсеры очень хотели "Ольгу", они любят ее. Я подумала, что сделать последнюю роль в России, наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. Мне говорили: "Ты сорвешься, и тогда все деньги, которые мы вложили... Мы просто уйдем сидеть за растрату". Я дала слово пацана. Люди вкладывают деньги, мне нужно будет молчать. Я даю это слово, о котором позже, конечно же, пожалею», — рассказала Яна*.
К октябрю 2022 года терпение актрисы подошло к концу. Она продала свою квартиру в России и переехала во Францию.
По словам Трояновой*, у нее не возникло никаких трудностей при отъезде из страны, хотя она изначально беспокоилась о возможных проблемах.
«Для меня были какие-то, я бы сказала, привилегии. Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — поделилась в интервью Троянова*.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Проблемы за пределами РоссииРадость Трояновой* после отъезда из России оказалась недолгой. В Париже и Каннах к малоизвестной актрисе никто не проявлял интереса, а деньги от продажи ее недвижимости в Москве стали быстро заканчиваться.
Одним из главных способов подработки для Трояновой* стали скандальные интервью: она активно раздавала комментарии для европейских СМИ и выступала в прямых эфирах, критикуя своих соотечественников.
Знаменитость верила, что вскоре станет известна местной аудитории и начнет активно пробиваться на европейский кинорынок.
При этом Троянова* пошла на крайние меры — в интервью с европейской прессой она, к примеру, сделала шокирующее предложение убивать русских детей. Каждый день высказывания становились всё более громкими и оскорбительными.
«Моя Родина меня предала. Я чувствовала себя обездоленной, потому что оказалась меньшинством», — сказала актриса.В своих прямых эфирах она открыто призывала к насилию, выражала ненависть к российским детям и радовалась смертям бойцов ВС РФ и призывала зрителей оказывать материальную поддержку ВСУ. Во время интервью на латвийском YouTube-канале Троянова* сравнила своих соотечественников с собаками.
«Русские – злые собаки, трусы и алкаши. Россия – изнасилованная баба. По ним по всем плачет Гаагский трибунал. Там люди живут в настолько подчиненном положении, что им уже ничего не поможет», — высказалась Троянова*.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Яна Троянова* и алкогольЯна* вышла замуж за мужчину, который страдал от алкогольной зависимости. Их сын Николай перенял эту привычку от отца и вплоть до своей смерти также злоупотреблял алкоголем.
После его кончины и сама Троянова* начала пить. Она обвиняла себя в самоубийстве сына и признавалась, что не любила его и не хотела рожать.
«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось «залетела», — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела», — откровенно призналась актриса в одном из интервью.После случившегося актрису всё больше затягивало в алкогольную зависимость. Она перестала обращать внимание на моральные принципы, работу и возможные риски, связанные с употреблением алкоголя.
«Я могла выпить за ночь 12 бутылок вина. Белого. Это самоубийство называется. Человек не может остановиться, он очень болен. Ничто не может убедить алкоголика не выпить первую рюмку», — рассказала Троянова*.
В состоянии алкогольного опьянения Яна* теряла контроль над собой. Она видела во всех окружающих предателей, которые не хотели быть рядом с ней.
В пьяном угаре звезда ссорилась не только со своим возлюбленным, но и со всеми друзьями, которые уже сильно устали от выходок актрисы.
* — внесена в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в РФ
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Дайана Хусинова