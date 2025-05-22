«Я к ее косметологу не пойду!» Овсянникова прошлась по внешности Кузнецовой в новом шоу

Марго Овсянникова (Фото: Instagram*/mmmargaaret)
Блогер Марго Овсянникова раскритиковала внешность экстрасенса Николь Кузнецовой в шоу «Мастер игры». Бьюти-обозреватели подчеркивают, что Марго уже настроила против себя некоторых участников проекта своим поведением. Однако явный конфликт случился именно с Кузнецовой. Овсянникова, обращаясь к девушке, забыла ее имя.
«Не смей оскорблять людей с таким пренебрежением! Поняла меня!» — сказала Николь.Присутствующие пошутили, что Кузнецова в противном случае способна превратить Овсянникову в жабу. Марго молчать не стала.
«Сначала она уже себя в жабу превратила, осталось еще кого-то! Но я к ее косметологу не пойду, поэтому — сорри!» — заявила певица.Участники шоу «Мастер игры» поделены на «темных» и «светлых», задача последних выявить предателей в замке.
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