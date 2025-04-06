«Совсем плохи дела»: Кристина Орбакайте поёт в нью-йоркском метро — видео

Кристина Орбакайте (Фото: Телеграм @orbakaite_k_telegram)
Певица и актриса Кристина Орбакайте уже давно живёт в Нью=Йорке вместе со всей своей семьёй, и её дочь Клавдия от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым родилась в Штатах и здесь же пошла в школу. Сейчас девочке уже 13 лет и для полу-звёздной мамы тоже нашлось занятие — петь в сабвее (так американцы называют метро. — Прим. ред.)
Дочь Пугачёвой ранее регулярно приезжала в Россию, где выступала на концертах и корпоративах, а также навещала экс-примадонну и сына Дени, который предпочёл остаться с отцом, предпринимателем из Чечни Русланом Байсаровым. Теперь мама живёт на Кипре, а с гастролями возникли трудности. Некоторые выступления были просто отменены, а те, что состоялись, не окупили затрат из-за большого количества нераспроданных билетов.
Чтобы вернуть ослабевающее внимание публики и, возможно, привлечь новых слушателей и зрителей, звезде фильма «Чучело пришлось пойти на необычный шаг — она спустилась в нью-йоркскую подземку и спела свою некогда популярную песню «Перелётная птица», переходя из вагона в вагон.
Сама артистка объяснила этот необычный клип желанием поддержать своих поклонников, которые запустили в сети видео с любительским исполнением её композиции в общественном транспорте. Однако злые языки утверждают, что из-за убытков, которые вдруг стала приносить концертная деятельность, Орбакайте вынуждена таким образом подрабатывать.
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Чтобы вернуть ослабевающее внимание публики и, возможно, привлечь новых слушателей и зрителей, звезде фильма «Чучело пришлось пойти на необычный шаг — она спустилась в нью-йоркскую подземку и спела свою некогда популярную песню «Перелётная птица», переходя из вагона в вагон.
Сама артистка объяснила этот необычный клип желанием поддержать своих поклонников, которые запустили в сети видео с любительским исполнением её композиции в общественном транспорте. Однако злые языки утверждают, что из-за убытков, которые вдруг стала приносить концертная деятельность, Орбакайте вынуждена таким образом подрабатывать.
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Александр Бойцов