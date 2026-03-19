Создатель «Лабубу» займётся мультфильмом с живой съёмкой и CGI
Китайская компания Pop Mart, владеющая авторскими правами на популярную игрушку‑монстра Лабубу, объявила о сотрудничестве с режиссёром Полом Кингом для создания анимационного фильма о персонаже. Планируется совместная работа с Sony Pictures, передаёт Super.
В новом проекте предполагается сочетание живой съёмки с компьютерной графикой. Пол Кинг будет сотрудничать со сценаристом Стивеном Левинсоном, а исполнительным продюсером ленты станет автор Лабубу — гонконгский художник Лун Цзяшэн.
Интересно, что на фоне снижения спроса на игрушки Лабубу стоимость акций Pop Mart на Гонконгской бирже недавно упала на 6 %. Тем не менее, компания рассчитывает, что анимационный проект вдохнёт новую жизнь в франшизу.
Читайте также: