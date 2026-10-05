Создателя «Масяни» Олега Куваева* заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии
Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева* к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом сообщает Baza.
Куваева* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Сейчас мультипликатор находится за пределами России. Ранее сообщалось, что он постоянно живёт в Израиле.
В ходе прений прокуратура просила назначить Куваеву* более суровое наказание — 5 лет и 11 месяцев колонии, штраф в размере 290 тысяч рублей, а также на пять лет запретить заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
Адвокат, представлявший интересы мультипликатора, просил суд его оправдать. Защита указывала, в частности, на проблемы с уведомлением Куваева* о следствии и судебном разбирательстве.
Уголовное дело против создателя «Масяни» связано с двумя статьями УК РФ. По версии следствия, поводом для обвинения в публичных призывах стал один из эпизодов мультсериала, а претензии по статье об иноагентах касались непредоставления необходимой отчётности в Минюст.
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