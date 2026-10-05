Создателя «Масяни» Олега Куваева* заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии

05 октября 2026, 11:34

Олег Куваев* получил заочный срок по делу о нарушении обязанностей иноагента

Масяня (Фото: кадр из сериала «Масяня»)

Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева* к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом сообщает Baza.