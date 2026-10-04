«Страница книги, которую мы перевернули»: Ольга Кузьмина высказалась о возвращении в «Кухню»
Ольга Кузьмина призналась, готова ли снова сыграть официантку Настю в «Кухне»
Ольга Кузьмина рассказала о своём отношении к роли официантки Насти в сериале «Кухня», которая когда-то принесла ей широкую известность. Об этом сообщает HELLO!.
Актриса призналась, что с теплом вспоминает проект, однако сейчас воспринимает его как уже завершённый этап своей карьеры.
«Всё-таки это этап, который остался позади, страница книги, которую мы перевернули. Мне кажется, всё случилось идеально. И, может быть, именно потому, что мы это закончили, сериал остался таким тёплым, ностальгическим воспоминанием», — рассказала Кузьмина.При этом полностью исключать возвращение к любимому персонажу актриса не стала. Если создатели предложат продолжить историю, Ольга готова как минимум обсудить такую возможность.
«Но если такое предложение поступит, конечно, мы подумаем. С Женей обсудим», — добавила звезда, имея в виду своего супруга Евгения Апанасевича.Для Кузьминой «Кухня» стала одним из самых узнаваемых проектов в карьере. Однако сейчас актриса считает, что именно завершённость истории и делает сериал особенным для зрителей — он сохранился в памяти как тёплое и ностальгическое воспоминание.
Недавно Ольга показала редкие кадры с большой семьёй. Вместе с супругом Евгением Апанасевичем она отдыхала с их общими детьми Гордеем и Мирой-Марией, а также детьми шоумена от первого брака — Амелией-Франциской и Яном-Тадеушем. По словам актрисы, ей давно удалось найти с ними общий язык.