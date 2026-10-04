«Страница книги, которую мы перевернули»: Ольга Кузьмина высказалась о возвращении в «Кухню»

04 октября 2026, 20:30

Ольга Кузьмина призналась, готова ли снова сыграть официантку Настю в «Кухне»

Ольга Кузьмина (Фото: Instagram* / @kuzmummy)

Ольга Кузьмина рассказала о своём отношении к роли официантки Насти в сериале «Кухня», которая когда-то принесла ей широкую известность. Об этом сообщает HELLO!.





Актриса призналась, что с теплом вспоминает проект, однако сейчас воспринимает его как уже завершённый этап своей карьеры.





«Всё-таки это этап, который остался позади, страница книги, которую мы перевернули. Мне кажется, всё случилось идеально. И, может быть, именно потому, что мы это закончили, сериал остался таким тёплым, ностальгическим воспоминанием», — рассказала Кузьмина.



«Но если такое предложение поступит, конечно, мы подумаем. С Женей обсудим», — добавила звезда, имея в виду своего супруга Евгения Апанасевича.