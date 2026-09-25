Скандал с Джигурдой, отказ от медали и сепсис: почему покинула телевидение звезда НТВ Татьяна Миткова и как живет в свои 70

25 сентября 2026, 19:14

Татьяна Миткова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Она была одной из главных ведущих НТВ. Её лицо знала вся страна, а голос стал символом эпохи. Но в какой-то момент журналистка перестала появляться в эфирах. За этим решением стояло нечто большее, чем просто смена профессии. Спустя годы стало выяснилось, что наследница дворянского рода боролась с тяжёлым недугом. А сегодня Татьяна Миткова почти не даёт интервью. Почему звезда телевидения выбрала путь за кадром и как складывается её жизнь сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что связывает семью журналистки с внешней разведкой? Скандал в прямом эфире и солидарность с коллегой Почему она покинула НТВ ? Личная жизнь Татьяны Митковой «Не читайте с утра советских газет»: главное сражение

Что связывает семью журналистки с внешней разведкой?

Скандал в прямом эфире и солидарность с коллегой



Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

«Я сказала, что я это читать не буду! Вызывайте диктора! Вызвали диктора. Она всё это прочитала по этой отвратительной жёлтой бумажке!» — приводит её слова «78.ru».

«Я официально заявляю, что отказываюсь от вручённой мне тогда же медали, и прошу президента Литвы госпожу Грибаускайте вычеркнуть меня из списков награждённых», — цитирует журналистку «Рамблер».

Почему она покинула НТВ ?



Татьяна Миткова (Фото: РИА Новости/Юрий Заритовский)

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Личная жизнь Татьяны Митковой

«Не читайте с утра советских газет»: главное сражение



Татьяна Миткова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Я эту новость узнала, когда пила кофе. Помните, как говорил профессор Преображенский: «Не читайте с утра советских газет». Впереди у меня отпуск, который буду проводить на Волге», — приводит её слова «aif.ru».