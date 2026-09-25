Скандал с Джигурдой, отказ от медали и сепсис: почему покинула телевидение звезда НТВ Татьяна Миткова и как живет в свои 70
Она была одной из главных ведущих НТВ. Её лицо знала вся страна, а голос стал символом эпохи. Но в какой-то момент журналистка перестала появляться в эфирах. За этим решением стояло нечто большее, чем просто смена профессии. Спустя годы стало выяснилось, что наследница дворянского рода боролась с тяжёлым недугом. А сегодня Татьяна Миткова почти не даёт интервью. Почему звезда телевидения выбрала путь за кадром и как складывается её жизнь сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Что связывает семью журналистки с внешней разведкой?Татьяна родилась в Москве 13 сентября 1955 года. Она из дворянского рода Митьковых. По воспоминаниям близких родственников, дед журналистки, опасаясь преследований при советской власти, изменил фамилию на «Митков». Её отец был участником Великой Отечественной войны и в послевоенные годы работал в системе внешней разведки. Мать служила в советском дипломатическом представительстве в Швейцарии, но после рождения дочери оставила карьеру ради семьи.
В детстве Татьяна обучалась в специализированной школе с углублённым изучением английского языка, параллельно занимаясь музыкой (игрой на фортепиано) и фигурным катанием. В 1973 году, получив аттестат, девушка окончила подготовительную школу журналистики, а затем поступила на вечернее отделение журфака Московского государственного университета.
Скандал в прямом эфире и солидарность с коллегойКарьеру на телевидении Миткова начала в телецентре «Останкино» с должности помощника редактора, после чего была переведена в специальные корреспонденты. Она стала ведущей в нескольких информационных программах — «Международная панорама», «120 минут» и утренних выпусках. В 1989 году в прямом эфире «Доброго утра!» произошёл скандал с Никитой Джигурдой. Флярковского, работавшего вместе с ней, отстранили от эфира. В знак профессиональной солидарности Миткова отказалась вести передачу с другим соведущим. А в январе 1991 года, во время событий в Вильнюсе, журналистка отказалась зачитывать в эфире официальную версию происходящего, утверждённую руководством.
«Я сказала, что я это читать не буду! Вызывайте диктора! Вызвали диктора. Она всё это прочитала по этой отвратительной жёлтой бумажке!» — приводит её слова «78.ru».В результате она уволилась из Телевизионной службы новостей (ТСН). Позднее правительство Литвы наградило Татьяну медалью, которую редактор впоследствии вернула.
«Я официально заявляю, что отказываюсь от вручённой мне тогда же медали, и прошу президента Литвы госпожу Грибаускайте вычеркнуть меня из списков награждённых», — цитирует журналистку «Рамблер».Лишившись работы, Миткова стала внештатным корреспондентом (стрингером) для западногерманских телеканалов. После событий августа 1991 года, редактор вернулась на советское телевидение. Почти сразу в эфир вышел её репортаж о связях духовенства и КГБ, вызвавший широкий общественный резонанс.
Почему она покинула НТВ ?Осенью 1993 года Татьяна Миткова начала работу на телеканале НТВ. Дочь советского офицера стала одной из ведущих информационной программы «Сегодня», работая в команде с Михаилом Осокиным, Татьяной Марченко и Кириллом Поздняковым. По словам журналистки, в 90-е годы ей неоднократно поступали предложения о переходе на другие телеканалы, но Миткова решила оставаться на своём месте. В апреле 2001 года, во время смены руководства и редакционного конфликта на НТВ, Татьяна покинула «четвёртую кнопку». А 25 апреля 2001 года была избрана главным редактором Службы информации. В июле 2004 года стала уже заместителем генерального директора НТВ по информационному вещанию. В этот период она приняла решение прекратить работу в кадре. Однако в 2011 году Миткова вернулась на экран в качестве «хозяйки эфира» программы «Сегодня. Итоги», которую вела до 2014 года.
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В 2018 году снова появилась на всеобщем обозрении уже как автор и лицо документального проекта «Крутая история». В основе передачи лежали интервью с людьми, которые пережили серьёзные жизненные испытания и смогли кардинально изменить свою судьбу. Последний выпуск вышел в марте 2021 года. В настоящее время Миткова сосредоточилась на руководящей должности в дирекции информационного вещания НТВ и перед камерой больше не появлялась.
Личная жизнь Татьяны МитковойЗаместитель генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ» предпочитает не распространяться о деталях своей личной жизни. Официально Татьяна была замужем дважды. Первый супруг телеведущей, Всеволод Соловьёв, работал международным журналистом. Брак распался из-за частых командировок и высокой профессиональной занятости обоих супругов. В этом союзе родился сын Дмитрий. Наследник не стал продолжать семейную династию. Он занимается художественной фотографией и автомобильным спортом. У Дмитрия есть ребёнок, мальчика зовут Сева. О втором муже Митковой известно немного: мужчина находится на пенсии, однако продолжает заниматься аналитической деятельностью.
«Не читайте с утра советских газет»: главное сражениеВ 2009 году у телеведущей было диагностировано онкологическое заболевание. Несмотря на диагноз, журналистка не прекращала профессиональную деятельность, совмещая курсы химиотерапии с работой в эфире и выполнением обязанностей редактора. В 2016 году произошло обострение болезни — врачи обнаружили метастазы, в результате чего пришлось возобновить лечение.
«Я эту новость узнала, когда пила кофе. Помните, как говорил профессор Преображенский: «Не читайте с утра советских газет». Впереди у меня отпуск, который буду проводить на Волге», — приводит её слова «aif.ru».В 2017 году у Митковой развился сепсис: во время самой простой процедуры женщине занесли бактерию, что привело к длительному лечению. В настоящее время Татьяна Ростиславовна продолжает работу на телеканале.