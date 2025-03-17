«Спасал тебя, сколько мог»: Филипп Киркоров раскрыл Ольгу Серябкину в шоу «Маска»

Ольга Серябкина (Фото: Телеграм @seryabkina)
Ольге Серябкиной пришлось покинуть музыкальный проект «Маска». В очередном выпуске шестого сезона судьи угадали, что именно она скрывается в образе Богомола.
Среди членов жюри снова были Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Стас Костюшкин. Позади половина сезона, и артисты стараются выступить как можно ярче, но в то же время не раскрыть своё инкогнито, чтобы дойти до финала.
На протяжении уже двух выпусков маститые судьи не могли разгадать, кто скрывается под масками. Так, например, Овечкой оказалась телеведущая Ксения Бородина. Также неузнанным остался и актёр, пародист, певец и шоумен Александр Ревва, примеривший на себя личину Цыплёнка.
На этот раз все члены жюри единогласно определили, что в образе Богомола укрылась бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина, и оказались правы. Самопровозглашённый король российской эстрады признался, что угадывал певицу и раньше, но немного «подсуживал» ей, чтобы 39-летняя артистка не покинула проект так рано.
Ольга ответила, что будет счастлива написать композицию для бывшего супруга Аллы Пугачёвой или записать с ним совместный клип.
Самой первой покинула проект Агата Муцениеце, выступавшей в маске Коровки. Затем арбитры «рассекретили» Эльдара Джарахова, который примерил на себя образ Капибары.
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На протяжении уже двух выпусков маститые судьи не могли разгадать, кто скрывается под масками. Так, например, Овечкой оказалась телеведущая Ксения Бородина. Также неузнанным остался и актёр, пародист, певец и шоумен Александр Ревва, примеривший на себя личину Цыплёнка.
На этот раз все члены жюри единогласно определили, что в образе Богомола укрылась бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина, и оказались правы. Самопровозглашённый король российской эстрады признался, что угадывал певицу и раньше, но немного «подсуживал» ей, чтобы 39-летняя артистка не покинула проект так рано.
«Любимица наша. Я тебя спасал, как мог, все выпуски. У нас с тобой грандиозные совместные планы», — сказал Киркоров.
Ольга ответила, что будет счастлива написать композицию для бывшего супруга Аллы Пугачёвой или записать с ним совместный клип.
«Невероятное удовольствие быть на этой сцене. Не ожидала, что мне так понравится в "Маске". Но всё происходит так быстро, начинаешь сживаться с персонажем. Прятаться было сложно», — рассказала артистка о своём участии в шоу.
Самой первой покинула проект Агата Муцениеце, выступавшей в маске Коровки. Затем арбитры «рассекретили» Эльдара Джарахова, который примерил на себя образ Капибары.
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Александр Бойцов