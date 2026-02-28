«Спасибо, что без пива»: Сергей Лазарев рассказал про «мужской» вечер сына
Певец Сергей Лазарев рассказал про «мужской» вечер сына Никиты
Сергей Лазарев признался, что, похоже, растит настоящего домашнего барина. В личном блоге певец рассказал, что его старший сын, 11-летний Никита, устроил себе «мужской» вечер с полным набором развлечений.
Артист пояснил, что мальчик удобно расположился на диване. Он закинул ноги в массажёр и с интересом следил за футбольным матчем любимой команды, параллельно щёлкая семечки.
«Ник очень просил меня посмотреть важный матч Реал Мадрида. Время — 12 ночи! Футбол, массаж ног и семки! Спасибо, что пока без пива», — сообщил исполнитель.
Помимо Никиты, Лазарев воспитывает младшую дочь Аню. Девочка часто появляется в публикациях певца и неизменно собирает множество тёплых комментариев от подписчиков.