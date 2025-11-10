Олег Газманов порадовался, что молодежь повторяет его танец
В интернете распространилось видео, на котором Олег Газманов танцует под свою знаменитую композицию «Загулял». Его движения быстро стали популярными среди молодёжи, и артист превратился в настоящую звезду социальных сетей.
По его словам, песня «Загулял» увидела свет впервые в 1994 году. На эту композицию был снят видеоклип, в котором Газманов демонстрирует свои знаменитые движения ногами.
«Потом я этот танец повторил на “Новой волне” в Казани. Молодежь сняла на видео мои репетиции и выложила в Сеть. Вот так и завирусилось все», — поделился артист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Газманов выразил свою радость по поводу возвращения к популярности, особенно среди молодых слушателей.
Ранее стало известно, что медики запретили Олегу Газманову делать фирменные сальто, шпагат и тренировки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».