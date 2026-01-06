«Спасибо любимому мужу!»: дочь певицы Славы встретила Новый год и день рождения за границей

06 января 2026, 15:02

Дочь певицы Славы трогательно поблагодарила мужа за праздничное путешествие

Александра Морозова (Фото: Instagram* / @sasha.moroozovaaa)

27-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова отметила начало 2026 года вдали от родины. Новогодние каникулы совпали для неё с личным праздником — 4 января девушке исполнилось 27 лет.





В честь этого события Александра опубликовала в соцсетях искренний пост, в котором подвела личные итоги и обратилась со словами благодарности к самым близким.



В своём обращении Морозова призналась, что часто бывает строга к себе, однако именно сейчас почувствовала повод для гордости. По её словам, 15-летняя Саша могла бы восхищаться тем, какой она стала: у неё есть семья, маленький сын, собственный бизнес, активный блог с преданной аудиторией, победа в реалити-шоу и верные друзья.



К публикации Александра прикрепила атмосферное фото: она позирует в белом облегающем платье, без макияжа, на фоне роскошного букета алых роз, воздушных шаров и празднично сервированного стола.



Отдельно дочь певицы отметила, что впервые в жизни встретила Новый год на отдыхе за границей. Поездку для семьи организовал её супруг Андрей Дедов, которому Александра посвятила особенно тёплые слова.





«Впервые я встречаю свой Новый год на отдыхе, спасибо любимому мужу! Желаю себе никогда не сомневаться в себе и идти только вперёд! Спасибо всем, кто со мной!» — написала Морозова.