«Спасибо Вике Цыгановой»: Анна Асти прокомментировала обвинения в сатанизме*
Певица Анна Асти прокомментировала обвинения в сатанизме*, заявив, что связана с «высшими силами, но не с тёмными». Об этом артистка рассказала в интервью изданию «Абзац».
Ранее певица Вика Цыганова обвинила экс-солистку дуэта Artik & Asti в том, что та якобы проводит на своих концертах сатанинские* ритуалы с участием зрителей.
«Знаете, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Кому-то я нравлюсь, кто-то меня не любит. Есть люди, которым просто хочется поговорить и порассуждать. Обычно мы это делаем ночью на кухне, но если она предпочитает это делать в публичном поле, то это её выбор. Спасибо Вике Цыгановой», – ответила Асти.Первые слухи о «дьявольской символике»* на концертах певицы появились среди её поклонников после одного из шоу, где сцену оформили в тёмно-красных тонах с изображениями рогов и множеством крестов.
Исполнительница хита «Царица» подчеркнула, что её творчество связано с духовностью, но не имеет отношения к тёмным культам.