«Спасибо Вике Цыгановой»: Анна Асти прокомментировала обвинения в сатанизме*

05 ноября 2025, 15:54

Певица Асти ответила Цыгановой на обвинения в сатанизме*

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Певица Анна Асти прокомментировала обвинения в сатанизме*, заявив, что связана с «высшими силами, но не с тёмными». Об этом артистка рассказала в интервью изданию «Абзац».





Ранее певица Вика Цыганова обвинила экс-солистку дуэта Artik & Asti в том, что та якобы проводит на своих концертах сатанинские* ритуалы с участием зрителей.





«Знаете, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Кому-то я нравлюсь, кто-то меня не любит. Есть люди, которым просто хочется поговорить и порассуждать. Обычно мы это делаем ночью на кухне, но если она предпочитает это делать в публичном поле, то это её выбор. Спасибо Вике Цыгановой», – ответила Асти.