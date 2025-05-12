«В 8 лет вряд ли он мог стать отцом»: сын Никаса Сафронова отреагировал на заявление об очередном внебрачном сыне отца

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)
Сын Никаса Сафронова Лука ответил на заявление Гибаса Вакариса, называющего себя внебрачным сыном художника.
«Это старая история. Таких людей всё больше и больше с каждым годом, поэтому мы уже устали от этого», – заявил Лука Сафронов-Затравкин в беседе с aif.ru.Мужчина пояснил, что периодически появляются люди из недружественных государств, которые хотят заработать на имени его отца. В связи с этим, их истории не имеют ничего общего с реальностью.
Лука также рассказал, что однажды объявился очередной «сын» Сафронова которому на тот момент был 61 год. Таким образом, несложные математические расчёты приводят к тому, что Никас стал отцом в восемь лет.
Также он вспомнил ещё одну абсурдную историю. Однажды некий мужчина всеми способами пытался за 100 тысяч рублей попасть на телевидение, чтобы рассказать там о родстве с художником. К счастью, ему не удалось провести эту аферу.
Ранее в этот день стало известно, что жительница Литвы требует проведения ДНК-теста. Она заявляет, что в 1984 году родила от Сафронова сына. Гибасу Вакарису о его настоящем отце она рассказала лишь пять лет назад.
Читайте также:
«У нас был один случай интима»: мать внебрачного сына Никаса Сафронова раскрыла скандальную правду
«Ненасытные детки могут отобрать имущество»: Никас Сафронов заявил о намерении лишить детей наследства
Проблемы с алкоголем и суды с отцом: внебрачные дети Никаса Сафронова. Почему он поддерживает всех, но наследство никому не оставит?
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова