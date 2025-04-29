«Позор» Пугачевой, цирк на похоронах Паши Техника и скандал с Айзой: Сергей Соседов раскритиковал российский шоубиз

Сергей Соседов (Фото: кадр из программы «Суперстар!»
Сергей Соседов известен резкими суждениями в адрес российских артистов и их творчества. В этот раз в беседе с изданием NEWS.ru музыкальный критик поделился своим мнением о покинувшей Россию Алле Пугачевой, Моргенштерне* и скандальном инциденте на шоу «Суперстар!». Подробности – в материале «Радио 1».
Скандал на шоу «Суперстар!»Соседов не скрывает возмущения результатами проекта «Суперстар!». По его мнению, победа певицы Георгиади была достигнута несправедливо — в ущерб Азизе. Он утверждает, что Азиза показала выдающийся уровень и превзошла конкурентов по всем параметрам, включая вокал, постановку и эмоциональную подачу. Но, по словам критика, её обошли по личным причинам: «Ты великая, но разбудила кого-то ночью — вот и минус балл».
Соседов настаивает: победительницей должна была стать Азиза. Он ссылается на изобретательность её номеров, например, необычную подачу песни «Занавес», где полог поднимался снизу вверх — оригинальный ход, который он назвал «театральной революцией» для телешоу.
Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Также Соседов осудил бесконечные нападки на Азизу, связанные с трагической историей убийства Игоря Талькова. По мнению кинокритика, её продолжают обвинять в том, к чему она не имеет никакого отношения.
Критика современных артистовНа вопрос о современных популярных исполнителях Соседов отвечает равнодушно. Он признаётся, что не следит за деятельностью таких артистов, как Моргенштерн*, считая их творчество «ерундой» и «безвкусицей». Всё, что звучит сегодня, по его словам, не вызывает интереса — ни музыкально, ни с точки зрения качества.
Касаясь будущего певицы Татьяны Куртуковой, прославившейся хитом «Матушка-земля», Соседов сдержан, но объективен. Он считает, что песня — сильная, а сама исполнительница справляется с задачей достойно. Однако без серьёзной продюсерской поддержки удержаться на сцене, по его словам, почти невозможно.
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Соседов сожалеет об исчезновении программ, подобных «Серебряному шару» Виталия Вульфа. Он подчёркивает: сегодня ТВ стремится угодить молодой аудитории, забывая об актёрах, режиссёрах и музыкантах, которые составляли культурный костяк страны. Имена вроде Рудольфа Нуриева и Лидии Руслановой стали для новых поколений пустым звуком.
Кто займет место Пугачевой?Сергей Соседов жёстко высказался о легенде российской сцены Алле Пугачёвой. Он убеждён, что её звёздная эпоха осталась в прошлом, а последние выступления критик назвал «слабыми» и «позорными». Критика звучит и в адрес «политических заявлений» певицы, которые, по его мнению, недопустимы.
Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
На вопрос, может ли кто-то занять её место, Соседов отвечает:
«Замена невозможна. Но лидером сегодняшней сцены может стать Елена Ваенга — благодаря живым концертам, уважению к публике и высокому профессионализму».
О карьере Брежневой и МеладзеКомментируя отъезд ряда известных артистов, включая Меладзе и Брежневу, Соседов уверен: их карьеры в России завершены. Даже если они захотят вернуться, путь назад будет возможен лишь после публичного раскаяния. При этом певицу Софию Ротару критик называет заложницей политической ситуации, отмечая, что на неё оказывается давление со стороны украинских радикалов.
Среди западных артистов, которых критик хотел бы видеть на российских сценах, он не называет никого из современных исполнителей. По его словам, «всё лучшее уже было»: от Элтона Джона до Мирей Матье. Новое поколение западной поп-культуры ему безразлично.
Паша Техник (Фото: Instagram**@techniquepashalive)
Смерть Паши ТехникаСмерть рэпера Паши Техника и ажиотаж вокруг его похорон Соседов называет «цирком». Он признаёт, что не знал ни артиста, ни его творчества, и не понимает, почему его смерть вызвала такой резонанс. А разрисованную в честь него стену Цоя считает проявлением культурной деградации.
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*Признан в РФ иноагентом
**Запрещен в РФ
Дарья Филинова