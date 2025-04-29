«Позор» Пугачевой, цирк на похоронах Паши Техника и скандал с Айзой: Сергей Соседов раскритиковал российский шоубиз

Шоумен Стас Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в пугачевском замке в Грязи. Мужчина считает, что экс-прима Большого в него влюблена и причем давно.