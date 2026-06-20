«Нужно плодить эти слухи»: Пригожин о разводе с Валерией

20 июня 2026, 20:50

Продюсеру Пригожину не нравятся вопросы о разводе с Валерией

Иосиф и Валерия Пригожины (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В ряде СМИ вновь появилась информация о возможном распаде брака известной музыкальной пары — продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии. Однако сам Пригожин категорически отверг эти домыслы.





По словам собеседника Общественной Службы Новостей, уже не первый раз неизвестные лица пытаются дезинформировать общественность, распространяя ничем не подтвержденные данные. Он признался, что подобные вбросы вызывают у него лишь недоумение.



