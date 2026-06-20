«Нужно плодить эти слухи»: Пригожин о разводе с Валерией
Продюсеру Пригожину не нравятся вопросы о разводе с Валерией
В ряде СМИ вновь появилась информация о возможном распаде брака известной музыкальной пары — продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии. Однако сам Пригожин категорически отверг эти домыслы.
По словам собеседника Общественной Службы Новостей, уже не первый раз неизвестные лица пытаются дезинформировать общественность, распространяя ничем не подтвержденные данные. Он признался, что подобные вбросы вызывают у него лишь недоумение.
«Я не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то нас специально хочет развести», — добавил шоумен.Пригожин подчеркнул, что впредь не намерен давать какие-либо комментарии по поводу этой лживой информации. Он считает бессмысленным реагировать на провокации.