«Справедливо»: Лебедев дал ответ новосибирцу, назвавшего его врагом России

11 июня 2025, 15:50

Артемий Лебедев назвал свою критику Новосибирска справедливой

Артемий Лебедев (Фото: Telegram @temalebedev)

Новосибирец Алексей Фомин обратился к главе СК РФ Бастрыкину с просьбой проверить блогера Артемия Лебедева, часто критикующего Новосибирск, на признаки экстремизма. Однако Лебедев сам ответил на жалобу новосибирца в своём обзоре новостей, доступным во «ВКонтакте».





Ранее Артемий неоднократно негативно отзывался о Новосибирске, демонстрируя непристойные жесты. Активист из Новосибирска указал, что оскорбительные высказывания дизайнера носят неконструктивный и предвзятый характер. На что Лебедев назвал свою критику города справедливой.

«Существует целый огромный город Новосибирск, населенный миллионом прекраснейших людей, который является городом-недоразумением. Там нет ни урбанизма, там нет ничего приятного, там нет никакой нормальной архитектуры, там нет никаких нормальных мест, где можно погулять», — выразил блогер своё мнение.