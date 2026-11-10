«Спящая красавица» и «Лебединое озеро»: Рудковская и Плющенко рассчитывают на крупную кассу
Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовят сразу два ледовых шоу — «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро». По подсчётам «Звездача», постановки могут принести организаторам в общей сложности до 88 миллионов рублей за счёт продажи билетов.
Минимальная стоимость билета на каждое представление составляет тысячу рублей. «Спящую красавицу» планируют показать три раза. При условии полной заполняемости залов выручка от этих выступлений может достичь 33 миллионов рублей.
«Лебединое озеро» представят пять раз. По расчётам издания, эти показы способны принести ещё 55 миллионов рублей.
Так, восемь представлений могут собрать до 88 миллионов рублей. Эта сумма рассчитана исходя из полной заполняемости залов и указанных цен на билеты. Речь идёт о потенциальной кассе от продаж, а не о чистой прибыли организаторов.
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