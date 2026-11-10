«Спящая красавица» и «Лебединое озеро»: Рудковская и Плющенко рассчитывают на крупную кассу

10 ноября 2026, 22:28

Ледовые шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко могут принести 88 млн рублей

Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовят сразу два ледовых шоу — «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро». По подсчётам «Звездача», постановки могут принести организаторам в общей сложности до 88 миллионов рублей за счёт продажи билетов.