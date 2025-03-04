Сравнение Галкина** с «нулем», намерение жениться на 84-летней Максаковой: как сейчас живет скандальный Станислав Садальский

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)
Многие знают Станислава Садальского как актера, который любит жестоко и публично высмеивать коллег. Друзья же называют его добрейшим и щедрым человеком. Стоит отметить, что мало кто остаётся к артисту равнодушным.
О радостях и драмах 73-летнего Станислава Садальского — в материале «Радио 1».
Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловском Чувашской АССР. Артист считает себя по национальности русским, однако в его родословной имеются разные корни: чувашские, еврейские, польские, украинские. Родители Станислава работали учителями: мать преподавала географию, а отец — физкультуру.
Мать Садальского скончалась, когда ему было 12 лет. В ее смерти актер позднее обвинил отца, который постоянно избивал жену и детей. Отец сдал его с братом Сергеем в Воронежский интернат № 2. После интерната будущий актер с отцом не виделся.
После школы молодой человек, решивший пойти в артисты, не прошел ни в один театральный вуз в Москве. Комиссию смутил неправильный прикус Станислава. В 1969 году Садальский все же поступил в ГИТИС.
Дебют молодого человека в кино состоялся в 1970 году, но настоящая известность пришла к Стасу Садальскому после роли Константина Сапрыкина (Кирпича) в многосерийной ленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Позднее исполнитель признавался, что хотел играть Володю Шарапова, но ему отказали из-за «некомсомольского лица».
В 1976 году артист встретился со своей двоюродной бабушкой, которая эмигрировала в Германию в 1917 году. Эта встреча отрицательно сказалась на одном из проектов Садальского.
В дальнейшем фильмография артиста регулярно пополнялась работами в фильмах и сериалах. Станислав появился в эпизоде «Бандитского Петербурга», сыграв колоритного директора склада Бутова. В 1980 году Садальский сыграл главную роль в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, за которую получил признание кинокритиков и любовь зрителей.
Также снимался в таких проектах, как «12 стульев», «Палач», «Кот в мешке», «Мелодия на два голоса», «Лес» В. Я. Мотыля, «Торпедоносцы» С. Д. Арановича, «Две стрелы», «Моя прекрасная няня» и других. Примечательно, что Садальский девять раз снимался в киножурнале «Ералаш».
Артист появлялся и в различных шоу. В начале 2010-х он снимался в программах «Минута славы», «Вышка», «Вечерний Ургант», «Мой герой». В 2019-м с его участием вышел выпуск передачи «Судьба человека».
В мае 2020 года актер запустил собственный YouTube-канал и блог в Live Journal. Скандальный блог Садальского является одним из самых читаемых в России. Там артист комментирует различные новости, читает стихи и по-прежнему не сдерживается в высказываниях. Сегодня на YouTube-канал Станислава подписаны практически 180 тысяч человек.
Садальский давно известен скандальными высказываниями в отношении звезд отечественного шоу-бизнеса, политиков, телеведущих и коллег по цеху. Например, актер нелестно отзывался о руководстве Галины Волчек в «Современнике», подчеркивая, что та приглашает на роли артистов, которые имеют высокопоставленных родственников.
Николая Баскова Станислав назвал «посредственным», «никому не нужным» и «пустым местом». Не меньших красочных выражений удостоился и Максим Галкин**, который получил от Садальского сравнение с нулем. Только рядом с Аллой Пугачевой – «единицей» – пародист, по мнению Садальского, превращался в «десятку».
Досталось и Юлии Пересильд — актрисе, сыгравшей главную роль в первом космическом российском фильме «Вызов». В своем блоге артист намекнул на алкоголизм звезды. Пересильд в свою очередь призвала общественность не реагировать на едкие комментарии Садальского.
В 1970-х годах Станислав Садальский был женат на гражданке Финляндии, которая была старше на 15 лет. В 1975 году у них родилась дочь Пирио.
Женщина уехала с дочерью в Хельсинки. Пирио не знает русского языка, Станислав видел её лишь два раза в жизни. В декабре 2017 года супруга артиста скончалась.
Некоторое время назад актер сообщил поклонникам о намерении жениться на 84-летней актрисе Людмиле Максаковой. Одни поздравляли актера и радовались за него, другие не верили в реальность этого брака, считая новость о свадьбе Садальского и Максаковой ещё одним из его гениальных розыгрышей.
Сегодня Станислав Садальский продолжает привлекать к себе внимание провокационными заявлениями в социальных сетях и интервью.
Мнение актера всегда граничит с провокацией, но за этим лишь близкий круг Станислава может разглядеть ранимую душу талантливого человека.
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*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом Минюстом РФ
Биография
Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловском Чувашской АССР. Артист считает себя по национальности русским, однако в его родословной имеются разные корни: чувашские, еврейские, польские, украинские. Родители Станислава работали учителями: мать преподавала географию, а отец — физкультуру.
Мать Садальского скончалась, когда ему было 12 лет. В ее смерти актер позднее обвинил отца, который постоянно избивал жену и детей. Отец сдал его с братом Сергеем в Воронежский интернат № 2. После интерната будущий актер с отцом не виделся.
После школы молодой человек, решивший пойти в артисты, не прошел ни в один театральный вуз в Москве. Комиссию смутил неправильный прикус Станислава. В 1969 году Садальский все же поступил в ГИТИС.
Карьера
Дебют молодого человека в кино состоялся в 1970 году, но настоящая известность пришла к Стасу Садальскому после роли Константина Сапрыкина (Кирпича) в многосерийной ленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Позднее исполнитель признавался, что хотел играть Володю Шарапова, но ему отказали из-за «некомсомольского лица».
В 1976 году артист встретился со своей двоюродной бабушкой, которая эмигрировала в Германию в 1917 году. Эта встреча отрицательно сказалась на одном из проектов Садальского.
«После приезда бабушки началась фантастическая жизнь. Пошли посылки с баночным пивом, виски, жвачка. Мы с ней ходили в лучшие ночные рестораны Москвы, друзья меня обожали. Зато за связь с иностранцами — это с семидесятипятилетней двоюродной бабушкой! — меня даже убрали из титров фильма Саши Татарского "Падал прошлогодний снег". Я его озвучивал, а фамилии моей там нет», — сетовал актер.
В дальнейшем фильмография артиста регулярно пополнялась работами в фильмах и сериалах. Станислав появился в эпизоде «Бандитского Петербурга», сыграв колоритного директора склада Бутова. В 1980 году Садальский сыграл главную роль в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, за которую получил признание кинокритиков и любовь зрителей.
Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)
Также снимался в таких проектах, как «12 стульев», «Палач», «Кот в мешке», «Мелодия на два голоса», «Лес» В. Я. Мотыля, «Торпедоносцы» С. Д. Арановича, «Две стрелы», «Моя прекрасная няня» и других. Примечательно, что Садальский девять раз снимался в киножурнале «Ералаш».
Артист появлялся и в различных шоу. В начале 2010-х он снимался в программах «Минута славы», «Вышка», «Вечерний Ургант», «Мой герой». В 2019-м с его участием вышел выпуск передачи «Судьба человека».
Блог
В мае 2020 года актер запустил собственный YouTube-канал и блог в Live Journal. Скандальный блог Садальского является одним из самых читаемых в России. Там артист комментирует различные новости, читает стихи и по-прежнему не сдерживается в высказываниях. Сегодня на YouTube-канал Станислава подписаны практически 180 тысяч человек.
Скандалы
Садальский давно известен скандальными высказываниями в отношении звезд отечественного шоу-бизнеса, политиков, телеведущих и коллег по цеху. Например, актер нелестно отзывался о руководстве Галины Волчек в «Современнике», подчеркивая, что та приглашает на роли артистов, которые имеют высокопоставленных родственников.
Станислав Садальский (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)
Николая Баскова Станислав назвал «посредственным», «никому не нужным» и «пустым местом». Не меньших красочных выражений удостоился и Максим Галкин**, который получил от Садальского сравнение с нулем. Только рядом с Аллой Пугачевой – «единицей» – пародист, по мнению Садальского, превращался в «десятку».
Досталось и Юлии Пересильд — актрисе, сыгравшей главную роль в первом космическом российском фильме «Вызов». В своем блоге артист намекнул на алкоголизм звезды. Пересильд в свою очередь призвала общественность не реагировать на едкие комментарии Садальского.
Личная жизнь
В 1970-х годах Станислав Садальский был женат на гражданке Финляндии, которая была старше на 15 лет. В 1975 году у них родилась дочь Пирио.
Женщина уехала с дочерью в Хельсинки. Пирио не знает русского языка, Станислав видел её лишь два раза в жизни. В декабре 2017 года супруга артиста скончалась.
Некоторое время назад актер сообщил поклонникам о намерении жениться на 84-летней актрисе Людмиле Максаковой. Одни поздравляли актера и радовались за него, другие не верили в реальность этого брака, считая новость о свадьбе Садальского и Максаковой ещё одним из его гениальных розыгрышей.
Станислав Садальский сегодня
Сегодня Станислав Садальский продолжает привлекать к себе внимание провокационными заявлениями в социальных сетях и интервью.
Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)
Мнение актера всегда граничит с провокацией, но за этим лишь близкий круг Станислава может разглядеть ранимую душу талантливого человека.
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*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом Минюстом РФ
Екатерина Коршунова