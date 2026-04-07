Стильно и без лишнего пафоса: стало известно, сколько стоила свадьба Покров и Бабича
Аня Покров и Артур Бабич официально стали мужем и женой. Пара узаконила отношения в одном из загсов Санкт-Петербурга, выбрав формат камерной, но стильной церемонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Образ невесты стал одной из главных деталей торжества: Аня появилась в эффектном комплекте с корсетом с пышными рукавами и юбкой-баллоном. Стоимость наряда оценивается примерно в 75 тысяч рублей.
После росписи молодожёны устроили небольшой свадебный уикенд. Они провели минимум три дня в просторных апартаментах площадью около 120 квадратных метров с видом на Казанский собор — проживание обошлось более чем в 50 тысяч рублей. Завершили день в неформальной атмосфере — отправились в баню, где стоимость часа начинается от 10 тысяч рублей.
В итоге свадьба получилась без излишней роскоши, но с продуманными деталями и уютной атмосферой — тот самый случай, когда «скромно, но со вкусом».
