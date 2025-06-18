Земфире* запретили выступать в Казахстане

Земфира Рамазанова* ( РИА новости / Максим Блинов )

Певица Земфира* сообщила об отмене своего концерта в Алматы, Казахстан. Об этом она написала у себя в телеграм-канале.



Артистка заявила, что организаторы отказали ей «по надуманной причине», несмотря на многомесячное согласование шоу. Земфира* выразила сожаление и благодарность казахской публике.

Ранее мы писали, что Земфира* и артистка Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»** на фоне сумасшествия создателей сайта.

*Признана иноагентом в РФ.

**Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

Виктория Иванченко

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