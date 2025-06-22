«Срифмовалось с бездомностью»: Светлана Крючкова рассказала о трудностях в жизни

22 июня 2025, 11:59

Актриса Светлана Крючкова призналась, что до 55 лет не имела своей комнаты

Светлана Крючкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Крючкова в день своего 75-летия откровенно рассказала, какие трудности преодолела на жизненном пути. В программе «Сегодня вечером» на Первом канале она призналась, что долгие годы не имела собственного жилья.







«У меня до 55 не было собственной комнаты, через меня все время все ходили. Каждый день я должна была складывать раскладушку, в лучшем случае — собирать диван. Это складывание и раскладывание срифмовалось с бездомностью», — поделилась народная артистка России.

«Когда у меня чердак появился, я сказала: «Это моя комната, здесь всегда будет разобрана постель, я никогда не буду кровать застилать», — добавила она.