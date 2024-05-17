ST назвал самые запоминающиеся спортивные события в его жизни

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Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) заявил, что самыми знаковыми и запоминающимися спортивными событиями в его жизни были победа клуба «Спартак-Москва» в 2017 году, а также Чемпионат мира по футболу в 2018 году, проходивший в России.
«Могу выделить два события. Победа футбольного клуба «Спартак-Москва» в 2017 году, когда они стали чемпионами. Тогда все на стадионе выбежали на поле, чтобы со своей командой в едином порыве отпраздновать столь долгожданную победу. Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. Помню свое выступление после нашей победы в матче с Испанией. Это было невероятно», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» артист.
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