РПЛ намерена увеличить сумму доходов по контракту с «Матч ТВ»

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Как передаёт «РБ Спорт», решение пересмотреть детали действующего контракта связано с большим количеством транслируемых матчей в настоящее время матчей на федеральном «Матч ТВ» в сравнении с тем, что предусмотрено соглашением. Отмечается, что в лиге уже согласовали такой вариант. При этом к непосредственным переговорам между сторонами планируется приступить лишь после окончания сезона.
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил о высокой билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака». Он отметил, что с учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма превысила миллиард рублей.
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