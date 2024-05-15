В Одинцове состоится забег для детей и взрослых «TOPSKI Family Run»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Учатники смогут выбрать для себя подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы: от 600 м до 10 км. Также все получат на финише уникальную авторскую медаль. Особенность трофеев серии стартов в том, что медали формируют единую композицию. Тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах получат призы», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, в семейном зачёте шесть лучших пар «ребёнок-родитель» по сумме занятых мест получат специальные награды.
Забег состоится 26 мая в 10:00.
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