«Стал душить из-за макарон»: Дана Борисова об отношениях дочери с экс-возлюбленным
Ведущая Дана Борисова рассказала об отношениях дочери с экс-возлюбленным
В начале января дочь Даны Борисовой рассталась со своим возлюбленным Артуром Якобсоном. Их роман активно обсуждали в СМИ.
18-летняя Полина и 35-летний продюсер привлекали внимание разницей в возрасте и тем, что почти сразу начали жить вместе. При этом самой девушке отношения давались тяжело. Дана Борисова с самого начала относилась к этому союзу настороженно. Она не раз говорила, что Якобсон, по её мнению, «жаждет пиара любой ценой», а Полина стала для него удобным способом оставаться в центре внимания.
«Он ее стал душить из-за макарон. Это нарочно не придумаешь», — сказала теледива в беседе с психиатром Василием Шуровым.
Разрыв прошёл болезненно. Артур публично обвинял Полину в изменах и резко высказывался о ней, а она то обижалась, то надеялась вернуть отношения. В какой-то момент Борисова-младшая даже попала в больницу, где ей понадобилась психологическая помощь.
Мать переживает, что у дочери не выстроились личные границы, и она рискует снова оказаться в роли жертвы в будущих отношениях. По словам Даны, она не раз просила Якобсона не обижать наследницу. Сама Полина признаёт, что отношения были болезненными, но допускает возможность примирения. Ради этого, как она говорит, готова меняться.