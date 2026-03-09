«Стал душить из-за макарон»: Дана Борисова об отношениях дочери с экс-возлюбленным

09 марта 2026, 21:40

Ведущая Дана Борисова рассказала об отношениях дочери с экс-возлюбленным

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

В начале января дочь Даны Борисовой рассталась со своим возлюбленным Артуром Якобсоном. Их роман активно обсуждали в СМИ.





18-летняя Полина и 35-летний продюсер привлекали внимание разницей в возрасте и тем, что почти сразу начали жить вместе. При этом самой девушке отношения давались тяжело. Дана Борисова с самого начала относилась к этому союзу настороженно. Она не раз говорила, что Якобсон, по её мнению, «жаждет пиара любой ценой», а Полина стала для него удобным способом оставаться в центре внимания.





«Он ее стал душить из-за макарон. Это нарочно не придумаешь», — сказала теледива в беседе с психиатром Василием Шуровым.