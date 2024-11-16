«Мы счастливы, что вы узнали»: кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой и что рассказала ее мать

Ольга Бузова (Фото: riamediabank.ru/Алексей Майшев)
Страстный поцелуй Бузовой и Майами на концерте
На концерте в честь 8-летия своей сольной карьеры Олег Майами и Ольга Бузова исполнили совместный трек «Такси», итогом которого стал жаркий поцелуй. Майами обнял певицу и страстно поцеловал её в губы. Теледива мгновенно засмущалась, а после чего засмеялась. Публика буквально взорвала зал аплодисментами и ликованием, затем исполнитель объяснил свой поступок.
«Мы очень счастливы, что вы всё узнали. Мы не видели никакого смысла чем-то делиться, потому что не было понимания, что между нами. Но нам приятно вместе. Мы иногда видимся, понимаем друг друга с полуслова, поддерживаем и сделали песню. Короче, Оля, я тобой горжусь, все эти люди тобой гордятся, ты большая молодец! Никогда не останавливайся!», — сказал исполнитель на сцене.
В конце выступления рэпер подарил звезде букет цветов, затем они обнялись. Примечательно, что перед появлением Майами певица сильно нервничала, так как «очень ждала» исполнителя.
«Это любовь, но не совсем стандартная»: Олег Майами раскрыл правду об отношениях с Бузовой
После этой вечеринки слухи о романе Бузовой и Майами подогрелись еще сильнее. Все началось с клипа на песню «Такси», где знаменитости сыграли влюбленную пару. Поклонники заподозрили, что у знаменитостей зародились романтические отношения.
Олег Майами все же приоткрыл завесу тайны и рассказал журналистам о том, что же связывает его с Ольгой Бузовой.
«Мы общаемся очень с ней очень долго, и это всегда ярко. Мы просто об этом никогда никому не говорили. У меня абсолютно такой же путь, как у Оли, мы с ней в этом похожи», — пояснил рэпер.
Однако Майами отметил, что к семье он не готов.
«Я выбрал людей, как будто бы готов всю жизнь, пока не задохнусь, работать для них. И Оля — так же. У нас нет времени на личную жизнь. Это наша ноша, с которой мы живем. Поэтому мы иногда вспоминаем, что мы есть друг у друга. Сегодня концерт у девушки, которая прошла сущий ад, целую жизнь хейтов», — заключил певец.
По словам самой Ольги, ее с Майами связывает «очень длинная история». Стоит отметить, что звезды российского шоу-бизнеса знакомы еще с телепроекта «Дом-2».
«И я всегда очень внимательно наблюдала за его карьерой, его жизнью. В этот раз инициативу [на создание дуэта] проявил мужчина. Я люблю, когда мужчина берет все в свои руки. Это было его предложение. Я подумала, почему бы и нет», — подчеркнула Бузова.
«Я рожаю в 2025 году»: Бузова объявила о том, что скоро станет мамой
На вечеринке в честь восьмилетия своей карьеры певица и телеведущая сделала шокирующее заявление: в 2025 году в ее жизни должно произойти важное событие. Ольга Бузова пообещала родить ребенка. Бузова заверила, что станет мамой, после чего уйдет в декрет.
«В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, всё-таки нужно. Ну, а потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — пообещала Ольга.
Однако имя отца ребенка Бузова раскрывать не стала.
Мать Бузовой раскрыла имя мужчины, от которого певица родит в 2025 году
Последний концерт Ольги Бузовой заставил всех поклонников рассуждать о том, кто же станет мужем знаменитой певицы и отцом ее будущего ребенка. Мать Ольги Бузовой Ирина рассказала журналистам, кто же стал избранником теледивы.
По словам женщины, ее дочь могла бы родить ребенка от основателя Telegram Павла Дурова, который не раз становился донором спермы. Таким образом родительница прокомментировала слова Бузовой на концерте в честь 8-летия ее музыкальной карьеры.
В этом году стало известно, что Дуров стал донором биоматериала и у него уже есть более 100 детей по всему миру. По мнению Ирины Александровны, российский бизнесмен подходит для роли отца ее внуков.
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