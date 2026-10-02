Стал известен диагноз 18-летнего сына Курбана Омарова

02 октября 2026, 14:44

У перенесшего инсульт сына Курбана Омарова нашли открытое овальное окно в сердце

Омар Омаров (Фото: Инстаграм*/zimamoscow)

У старшего сына Курбана Омарова Омара нашли открытое овальное окно в сердце — небольшое отверстие между предсердиями, которое обычно закрывается после рождения. Об этом сообщила жена бизнесмена Валерия, пишет Starhit.