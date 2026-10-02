Стал известен диагноз 18-летнего сына Курбана Омарова
У старшего сына Курбана Омарова Омара нашли открытое овальное окно в сердце — небольшое отверстие между предсердиями, которое обычно закрывается после рождения. Об этом сообщила жена бизнесмена Валерия, пишет Starhit.
Именно с этой особенностью врачи связали перенесенный 18-летним молодым человеком инсульт, а не с занятиями боксом, как предполагалось ранее. После обследований юноше провели операцию и закрыли отверстие. Сейчас он полностью восстановился, и никаких последствий не осталось.
Валерия также обратилась к родителям с просьбой внимательнее относиться к здоровью детей, не откладывать обследования и не игнорировать даже незначительные симптомы. По ее словам, человек может чувствовать себя совершенно здоровым и не подозревать о внутренних особенностях.
Омар — сын Курбана Омарова от первого брака с Аллой Воденко. У бизнесмена также есть дочь Теона от союза с Ксенией Бородиной. Сейчас он женат на Валерии, вместе с которой воспитывает младшего сына Адама.
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