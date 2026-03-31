Стал известен опасный диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова

31 марта 2026, 13:42

Внебрачный сын Михаила Евдокимова рассказал о врождённой патологии сердца

Даниил Белов (Фото: кадр из программы «Звёзды сошлись»)

21-летний внебрачный сын артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Даниил впервые рассказал о врождённой болезни в программе «Звёзды сошлись».





Юноша сообщил, что врачи выявили у него врождённую патологию сердца — гипертрофию левого желудочка, то есть увеличенные стенки сердца. Присутствовавшая в студии терапевт Мария Беневская подтвердила: заболевание может нести опасность для жизни.

«Такое передаётся наследственно, но ещё ухудшается, когда ты занимаешься тяжёлой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь», — пояснил парень.