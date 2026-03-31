Стал известен опасный диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова

Внебрачный сын Михаила Евдокимова рассказал о врождённой патологии сердца
21-летний внебрачный сын артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Даниил впервые рассказал о врождённой болезни в программе «Звёзды сошлись».
Юноша сообщил, что врачи выявили у него врождённую патологию сердца — гипертрофию левого желудочка, то есть увеличенные стенки сердца. Присутствовавшая в студии терапевт Мария Беневская подтвердила: заболевание может нести опасность для жизни.
«Такое передаётся наследственно, но ещё ухудшается, когда ты занимаешься тяжёлой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь», — пояснил парень.Напомним, что Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в автокатастрофе, которая произошла в 29 километрах от Бийска. Спустя некоторое время после смерти артиста общественность узнала: Евдокимов состоял в отношениях с 23-летней темнокожей моделью Инной Беловой. У пары воспитывался один сын — Даниил.