«Запой, дебош, разбитая мебель и измены»: Рита Дакота о детских травмах, токсичной любви и пути к счастью

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)
Рита Дакота, пережившая годы борьбы с внутренними демонами, активно делится с подписчиками историей своего преображения. От одинокой матери, продававшей хиты ради выживания, до счастливой жены и успешной артистки — её путь доказывает, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Так говорит сама Дакота, советуя фанатам разобраться в себе.
«За кадром» в жизни Риты остались детские травмы, измены бывшего мужа и токсичные отношения, которые она смогла преодолеть.
Дакота объяснила, что, хотя некоторые проблемы приходят извне, большая их часть начинается с тебя самого. Изменишься сам — изменится и твой настрой, и окружение, и жизнь.
В 2018 году, после встречи с отцом, которого не видела 14 лет, Рита начала работать над собой. Разговор по душам напомнил Дакоте о том, как тяжело ребенку расти в семье, где родитель злоупотребляет алкоголем и наркотиками.
Отношения с матерью, долгие годы напоминавшие «дичайшее слияние», мешали самостоятельности Риты. Хотя мама и дочка замечательно ладили, это привело к тому, что Дакота слишком на нее полагалась, зависела.
В блоге певица опубликовала откровенные фото «до и после», показав, какие ошибки допускала в любовных связях. Не осознавая собственных проблем, она подсознательно выбирала «токсичных партнеров», которые превращали отношения в Ад, а Риту — в жертву. Ей же казалось, что «все мужики — козлы», потому что только к таким и тянуло. Она не ценила себя.
Но в 2023 году Дакота вышла замуж за Федора Белогая, который показал ей, что хорошие мужчины в мире есть. Он помогает ей верить в себя и не поддаваться негативным эмоциям.
Муж, по словам Дакоты, «носит на руках» её и дочь. Армия фанатов, успешные концерты, учеба в области психологии и нейрофизиологии — её новая реальность.
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Дакота объяснила, что, хотя некоторые проблемы приходят извне, большая их часть начинается с тебя самого. Изменишься сам — изменится и твой настрой, и окружение, и жизнь.
Рита Дакота (Фото: кадр видео Instagram* @ritadakota)
В 2018 году, после встречи с отцом, которого не видела 14 лет, Рита начала работать над собой. Разговор по душам напомнил Дакоте о том, как тяжело ребенку расти в семье, где родитель злоупотребляет алкоголем и наркотиками.
«Запой, дебош, разбитая мебель, чей-нибудь сломанный нос, врачи или милиция и потом его куда-то увозят. И такой цикл по кругу, много лет», — делилась она прошлым с разрешения отца, который хотел, чтобы его пример стал уроком и предостережением другим людям.
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Отношения с матерью, долгие годы напоминавшие «дичайшее слияние», мешали самостоятельности Риты. Хотя мама и дочка замечательно ладили, это привело к тому, что Дакота слишком на нее полагалась, зависела.
«Без её мнения я не могла даже майку купить, не то что парня», — рассказывала исполнительница.Сегодня всё иначе: папа стал «островом спокойствия», осознав вред зависимости и преодолев трудности ради своего здоровья и спокойствия близких, а с мамой выстроились тёплые, приятные, равноценные отношения.
Рита Дакота с бывшыми парнями (Фото: Telegram @ritadakotatelega)
В блоге певица опубликовала откровенные фото «до и после», показав, какие ошибки допускала в любовных связях. Не осознавая собственных проблем, она подсознательно выбирала «токсичных партнеров», которые превращали отношения в Ад, а Риту — в жертву. Ей же казалось, что «все мужики — козлы», потому что только к таким и тянуло. Она не ценила себя.
Но в 2023 году Дакота вышла замуж за Федора Белогая, который показал ей, что хорошие мужчины в мире есть. Он помогает ей верить в себя и не поддаваться негативным эмоциям.
Рита Дакота c мужем и дочкой (Фото: кадр видео Instagram* @ritadakota)
Муж, по словам Дакоты, «носит на руках» её и дочь. Армия фанатов, успешные концерты, учеба в области психологии и нейрофизиологии — её новая реальность.
«Я учусь и не планирую останавливаться», — подчёркивает она.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева