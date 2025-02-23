«Запой, дебош, разбитая мебель и измены»: Рита Дакота о детских травмах, токсичной любви и пути к счастью

23 февраля 1944 года родился невероятно талантливый человек, российский актер и режиссер Олег Янковский. Сегодня исполнился бы 81 год со дня рождения артиста, но его нет с нами уже вот уже почти 16 лет. О творческом пути и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».