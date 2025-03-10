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Жил в Африке, спал на улице и уехал из России: как живёт звезда «Жуков» Максим Лагашкин

Актер Максим Лагашкин (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Актер Максим Лагашкин (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

С каждым годом популярность Максима Лагашкина только растет, и все благодаря его участию в громких кинопроектах. Среди самых известных работ актера — «Бедный олигарх», «Жуки», «Непослушник», «Шторм» и «Проклятый чиновник». Однако сам Лагашкин уверен: его карьера сложилась так удачно во многом благодаря крепкому тылу — его супруге, актрисе Екатерине Стуловой. Они вместе уже 28 лет, а их союз можно назвать примером настоящей любви и поддержки.
Как начинался его путь, как сложилась семейная жизнь и почему актер уезжал из России, расскажет «Радио 1».

Детство в Африке: приходилось спать на улице


Максим Лагашкин родился 12 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. Его отец, работая на нефтеперерабатывающем заводе, получил предложение отправиться в командировку в Эфиопию. Именно там прошли ранние годы будущего актера.

«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Почему-то одно из самых ярких впечатлений — как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро — и этот коридор был заполнен людьми и животными. Сама палата вроде и неплохая была по их меркам. Обед запомнил — макароны и арбуз», — вспоминал актер.

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Жизнь в Африке была непростой: непривычная жара и непростые бытовые условия давались мальчику нелегко.

«Люди выносили кровати на улицу и спали под открытым небом – вентиляторы банально не справлялись», — рассказал Максим.

Но, несмотря на трудности, у Максима остались теплые воспоминания. Он рассказывал, как по выходным ходил будить друзей отца, чтобы как можно скорее отправиться на Красное море — взрослые рыбачили, а он с увлечением наблюдал за процессом.

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По словам Лагашкина, его актерский талант во многом передался от отца — Владимира Лагашкина. Хотя тот не был связан с театром или кино, он обладал природной харизмой и артистизмом.

Школьный бунтарь и судьбоносная встреча


В школе Лагашкин был далёк от образа примерного ученика. Его регулярно выгоняли с уроков, а учителя постоянно жаловались на его внешний вид.

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Но судьба уже готовила ему дорогу в театр. В 13 лет он гулял у Дворца Культуры и насвистывал весёлые мелодии, когда заметил мужчину, который пристально на него смотрел. Максим решил, что это маньяк и уже успел сильно испугаться. Но незнакомец оказался директором театральной студии Андреем Юдиным. Он разглядел в Лагашкине актёрский потенциал и предложил прийти на пробы.

«Я сразу понял, что оказался в нужном месте. Ни о чем другом думать не мог, на учебу в школе забивал, что, конечно, не очень нравилось маме. Папа относился более лояльно, видимо, ему самому все это было близко. После школы вопрос, какую выбрать профессию, даже не стоял», — рассказывал актер.

После школы он поступил в Самарский институт культуры, но быстро понял, что ему этого мало. Через год он бросил вуз и уехал в Москву, где поступил в ГИТИС.

Встреча с любовью всей жизни


Будущую жену Максим встретил в коридорах ГИТИСа в день вступительных экзаменов. Он расстроился, увидев огромную очередь абитуриентов, но рядом стояла веселая девушка, которая попыталась его подбодрить — это была Екатерина.

«У меня было не очень хорошее настроение, потому что на первом конкурсе не взяли, но педагоги между собой договорились, чтобы я еще раз пришел на второй поток, а у Кати он тогда был первым. Вот так встретились. Катя меня в тот момент сильно доставала, пыталась развеселить», — поделился артист.

Они оказались на одном курсе, сначала просто дружили, но уже через месяц поняли, что влюблены. Лагашкин не сомневался — это именно та женщина, с которой он хочет связать свою жизнь.

Максим Лагашкин и его супруга Екатерина Стулова (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Интересный факт: еще будучи студентами, они отправились в церковь и обвенчались.

«Поскольку нам с Катей не нравилась идея загса со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь», — поделился Максим.

После окончания ВУЗа обоих пригласили в театр имени Маяковского. В это же время у пары родился сын Савва. Екатерине не удалось надолго задержаться в декрете — уже через месяц она вернулась на сцену. Максим понимал, насколько ей тяжело, и брался за любую работу, чтобы прокормить семью.

90-е были сложными: театральные зарплаты едва позволяли сводить концы с концами. Приходилось искать подработки, но даже на фоне этих трудностей они держались вместе.

В ЗАГС они пришли только через три года после рождения Саввы. Актёр признаётся, что они с женой всегда искренне радовались достижениям друг друга и поддерживали в трудные моменты.

Однако, как и в любой семье, без разногласий не обходится. Максим не скрывает, что порой может вспылить, и в такие моменты его близким приходится нелегко.

«У нас вся семья с характером. Я бываю легкий, шутливый, в игривом настроении, бывает, тяжелый, ворчу. Сам себя в такие моменты не очень обожаю, но не могу остановиться, потому что, если уж завелся, тормозить приходится долго», — отметил актер.

Максим Лагашкин с семьей (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Работа в кино и продюсерский опыт


Со временем Лагашкин не только активно снимался, но и стал продюсером. Вместе с другом Александром Робаком он основал кинокомпанию «Синемафор», которая занялась производством фильмов и сериалов.

Постепенно дела пошли в гору, а сам Максим все чаще появлялся на экране в главных ролях.

Жизнь в Испании и возвращение в Россию


В 2013 году у Максима и Екатерины родился второй сын — Лука. Спустя некоторое время актер ощутил сильное эмоциональное выгорание и решил взять паузу.

Семья переехала в Испанию и прожила там около трех лет. Однако в итоге они вернулись в Россию и продолжили работать.

На 2025 год с актером запланированы премьеры таких картин, как: «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Ищейка-8», «Они существуют», «ОПГ», «Плагиатор», «Семейный призрак» и других.

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Сейчас их старший сын Савва живет в Лондоне и мечтает пойти по стопам отца — стать актером.

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#кино
«Родился стариком»: Психоаналитик рассказала, какая женщина нужна SHAMANу на самом деле
Психоаналитик Смолярчук: SHAMANу нужная мощная женщина в ресурсе
10 марта 2025, 13:32

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

9 марта на концерте к SHAMANу вышла Екатерина Мизулина в белом платье. Певец «рассекретил» их отношения, о которых в последнее время говорит вся страна: кто-то осуждает, кто-то восхищается, кто-то принимает как факт.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для Shamanа важно быть в отношениях с женщиной, в которой есть ресурс.

«Shaman человек системный, он работает в бесконечном таком дисциплинарном режиме. Он успешный и значимый в обществе. Поэтому для него важно составлять пару с женщиной такого же успеха, он должен видеть ресурс», — сказала эксперт.

По ее словам, Shamanу нужна женщина, которая будет проходить такой же трудный карьерный путь.

«Странно было бы, если бы он познакомился с женщиной на детской площадке, которая сидит, вяжет носки на солнышке — конечно, нет. Несмотря на то, что ему нет сорока, он мужчина зрелый. Есть такое понятие: человек родился стариком. Он не совершает каких-то компульсивных действий, он человек вдумчивый. Поэтому ему нужна женщина, которая будет так же рационально подходить к жизни и ценить ее», — поделилась своим мнением психоаналитик.

Она добавила, что он не хочет быть «папиком», спасателем и воспитателем для девушки, потому что это станет для него бременем.

«Он выбирает себе таких мощных женщин. В этом нет ничего удивительного, это абсолютнейшая закономерность», — заключила Смолярчук.

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Родила дочь и уехала в Лас-Вегас с Поперечным*: как Алена Краснова живет в эмиграции и развелась ли она с Никитой Пресняковым
10 марта 2025, 13:16

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Жизнь Алены Красновой кардинально изменилась, когда она вышла замуж за внука Пугачевой и вместе с ним переехала в США. Сейчас круг общения девушки составляют инфлюэнсеры, модели и иноагенты. О беременности, пластике груди и жизни в эмиграции — в материале «Радио 1».

Не захотела уезжать заграницу

Алена Краснова появилась на свет 8 марта (1997 года) в Москве. Журналисты подмечают, что блондинка с детства относилась к классу «золотой молодёжи». Её отец — успешный бизнесмен Борис Краснов, а мама ведет домашнее хозяйство и воспитывает младшую дочь.

Алена училась в нескольких московских школах, в том числе в престижном лицее «Ковчег-XXI». После его окончания в 2015-м девушка стала студенткой РАНХиГСа. До поступления она делилась в личном блоге, что мама и папа хотели отправить ее учиться в Англию, но сама Краснова решила остаться в родной стране, потому как «не была морально подготовлена уезжать».

Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Соседи по даче

Алена занималась фотографией, танцевала, пробовала себя в модельном бизнесе. Однако узнаваемость девушке принесло знакомство с Никитой Пресняковым. Его отец — Владимир Пресняков, мать — Кристина Орбакайте, а бабушка — Алла Пугачева.

Когда молодые люди подтвердили свой роман, к Алене мгновенно устремилось всеобщее внимание публики и журналистов. К слову, встретились Краснова и Пресняков весьма интересно. Дачи родителей Алены и Никиты находятся рядом.

«Я помню, купила себе имение в Бережках, смотрю, едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться», — рассказывала о своем первом впечатлении о девушке внука Алла Пугачева.

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В сентябре 2014-го Пресняков представил избранницу маме, но через некоторое время появились сообщения о расставании пары. Впрочем, ненадолго. Никита приходил на выпускной Алены, а девушка поддерживала певца на шоу «Главная сцена».

Предложение руки и сердца тоже не заставило себя долго ждать. В 2017-м внук Пугачевой подарил Красновой кольцо и заинтриговал поклонников в соцсетях новостью о важном событии. В то время Алена жила с Никитой в доме, где прошло его детство — в деревне Малые Бережки.

Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Свадьба со звездами

Молодожены заключили брак в столичном ЗАГСе, а банкет провели в «Барвихе». На свадьбу съехались все звезды отечественной эстрады: Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Валентин и Марина Юдашкины, а ещё многие другие селебрити.

После торжества Краснова и Пресняков провели медовый месяц на Кипре. Алена делилась совместными фото с мужем: её Инстаграм** аккаунт заполнился романтичными снимками на фоне моря, заката и других ярких пейзажей острова.

В октябре 2017-го супруга внука Пугачевой поразила фанатов откровенными фотографиями в крошечном кружевном топе. Ей писали, что подобные наряды не подходят замужней даме. Еще подписчики осуждали Краснову за постоянный выход в свет в одиночестве или с подругами. Вместо того чтобы развлекаться, пользователи Сети рекомендовали ей заняться бытом и обустроить комнату для будущего малыша. В ответ на это влюбленные объявили, что еще не готовы к детям.

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Переезд в США

Летом 2022-го супруги переехали в США. Проблем с обустройством на новом месте пара не испытывала — в Лос-Анджелесе у них есть квартира, которую когда-то презентовала Алене и Никите Алла Пугачева.

«Конечно, у него много идей, планов. Сейчас в Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу и стараются проявить себя. Имейте в виду, очень хорошие специалисты. Также он пишет очень хорошие саундтреки к сериалам, играм. Это очень профессионально», — рассказала об отъезде сына Орбакайте.

В Штатах Пресняков строит карьеру клипмейкера. На этом поприще внук Пугачевой добился больших успехов. На его счету уже есть сотрудничество с крупными зарубежными селебрити, среди которых Билли Рэй Сайрус, Дайон Уорвик и Долли Партон.

«Это моя медитация. Сейчас есть видеоигровые произведения с сюжетами сильнее многих книг, фильмов и сериалов. Проходим вместе с женой обычно вместе. В целом все свое вдохновение из видеоигр черпаю», — отметил Никита.

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Развод и возвращение в Москву

В сентябре 2024-го российскую публику шокировала новость о том, что супруги разводятся, якобы Пресняков остался жить в США один, а Краснова улетела в Россию к семье. Слухи подтвердил экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он заявил, что Алена и Никита расстались ещё летом, поэтому и прилетели в Москву по отдельности, чтобы оформить необходимые бумаги.

Алена Краснова и Никита Пресняков (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)


Слова музыкального продюсера прозвучали убедительно и вызвали нешуточный переполох, на который пришлось отреагировать и Преснякову.

«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это высосано вообще. Откуда это всё время берется!», — возмутился Никита.

И хоть Краснова отлично проводила время в Москве: встречалась с подругами, занималась стрип-пластикой, и даже не вспоминала про мужа, позже она все же вернулась в США, и пара воссоединилась.

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Стала мамой?

В том же 2024-м Алена ввязалась еще в один скандал. Она поделилась фото с новорожденной девочкой и подписчики, не разобравшись в ситуации, стали поздравлять жену Преснякова с рождением дочери.

Краснова вышла на связь с поклонниками и объяснилась: ребенка родила ее подруга-фотограф. Однако даже это не избавило Краснову от разговоров о беременности. Пользователи Сети подчеркнули, что Краснова прекрасно смотрится с младенцем на руках, они посоветовали ей поспешить и обзавестись наследниками.

Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Нападки из-за внешности

Алена Краснова все еще модель, поэтому внешность девушки — основной источник ее дохода. Она тщательно следит за красотой лица и стройностью фигуры, постоянно занимается йогой. Однако пользователи Сети часто обвиняют ее в походах к хирургам для коррекции внешнего вида. Жене Преснякова приписывали пластику груди и увеличение губ.

Сама Краснова уточняла, что не увлекается эстетической хирургией, но время от времени наведывается к косметологу с целью поддержания своей природной красоты.

Полина Чистякова и Алена Краснова (Фото: Инстаграм** @alenaakrasnova)

Алена Краснова сейчас

В 2023-м Краснова сообщила о поступлении в один из университетов США, речь шла о Los Angeles Valley College. Но продолжает ли девушка обучение или уже забросила — остается лишь догадываться.

В настоящий момент супруга Никиты Преснякова — гостеприимная хозяйка. Алена любит принимать близких в своем семейном гнездышке в Штатах. Там влюбленные нередко проводят вечеринки, карнавальные тусовки, отмечают дни рождения и праздники.

А ещё Пресняков и Краснова тесно общаются с другой парой, эмигрировавшей из России в Америку — комиком Данилой Поперечным* и блогером Полиной Чистяковой. Накануне они все вместе ездили на горнолыжный курорт, а потом в Лас-Вегас.

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«Вы несчастлива?»: Костенко накинулась на многодетную мать из-за предположения о беременности
Костенко злят предположения о ее пятой беременности
10 марта 2025, 13:10

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми (Фото: Telegram @kostenko1994)

Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой Анастасией Костенко и четырьмя детьми отдыхает на Мальдивах. Пара делится с подписчиками фотографиями из путешествия. Одна женщина, заметив округлившийся животик модели, предположила, что та опять беременна, чем сильно разозлила жену Тарасова.
Костенко уже не в первый раз подозревают в пятой беременности, однако саму девушку такие предположения злят и считает, что ей специально пишут подобные комментарии, чтобы намекнуть на неидеальную фигуру.

Так, жена Тарасова бурно отреагировала на комментарий одной женщины, матери четырех детей, которая предположила, что та снова беременна.

«Просто интересно, вы не подписаны, но постоянно пишите странные вещи. Вы несчастлива? Или как? То живот не плоский, теперь беременность приписываете (что весьма нетактично, некрасиво, и мне все предельно ясно, что вы любите искать где-то себя)», — эмоционально отреагировала Костенко.

Она призвала недоброжелателей любить себя вне зависимости от всех внешних факторов, пожелала гармонии и спокойствия. При этом Костенко уверена, что ей просто завидуют.

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Звезда «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков: чужие дети, пластические операции и связь с Пугачевой
10 марта 2025, 12:30

Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

В этот день, 10 марта, свой день рождения отмечает финалист проекта «Фабрика звезд», российский музыкальный исполнитель, радио- и телеведущий Михаил Гребенщиков. Ему исполнилось 49 лет. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография певца


Михаил Гребенщиков появился на свет 10 марта 1976 года в городе Воронеж. С ранних лет мальчик любил музыку и уже с десятилетнего возраста начал осваивать игру на гитаре.

После школы Михаил подал документы в строительный техникум и успешно его закончил по специальности «монтажник». Параллельно учебе будущая звезда сцены работал диджеем и даже имел свою «Creazy of dance». Коллектив выступал на разогреве у «Сектора Газа», Богдана Титомира и группы «Мальчишник». Сразу же после получения диплома в 1994 году юный музыкант отправился в армию, где проходил службу в пограничных войсках.

Юлия Началова и Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

По завершении двухлетней службы он попробовал себя в радиовещании, став ведущим программы «Танцплощадка» на воронежском «Русском радио». Эта программа быстро завоевала популярность и просуществовала более пяти лет.

В 2001 году Михаил решил сменить направление и стал арт-директором известного клуба в Воронеже. Несмотря на предложение владельца увеличить зарплату, он выбрал путь к музыкальной карьере и принял участие в проекте «Фабрика Звезд». Продюсер Игорь Матвиенко был впечатлён харизмой Гребенщикова, несмотря на его не самые сильные вокальные данные. Михаил стал ярким участником шоу, каждое его выступление было настоящим спектаклем, что привлекло внимание зрителей.

В результате Гребенщиков занял третье место в проекте, а его песни, такие как «Танцы-обниманцы» и «Булки», принесли ему широкую известность и любовь публики.

Михаил Гребенщиков стал заметной фигурой на российском телевидении с 2004 года. Он работал видеодиджеем на канале MTV и вел множество телепередач и концертов, а также активно участвовал в радиовещании. В пятом сезоне реалити-шоу «Последний герой» он проявил свои качества, а также регулярно появлялся в качестве гостя или эксперта в таких проектах, как «Гид по стилю», «Большая стирка» и «Армейский магазин», после чего исчез из поля зрения поклонников.

Личная жизнь


Михаил Гребенщиков со своими племянницами (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

Про Гребенщикова часто проскакивают слухи о браке с девушкой по имени Юлия и о наличии у артиста 2 детей. Однако сам артист опровергает эти утверждения, говоря, что никогда не состоял в официальных отношениях. У него нет детей, но он надеется найти свою единственную и построить с ней семью.

«Мне нравится, когда думают, что они мои дочки. Я на них делаю хайп, потому что знаю, что они у меня красивые, светлые. И когда я с ними фотографируюсь, какая-нибудь женщина в Уссурийске сидит такая, думает о том, какой Миша хороший, и ставит мне лайк. Мол, с детьми, такой правильный», — цитирует слова артиста издание starhit.ru.

В прошлом у Михаила было несколько романтических отношений, в том числе с Екатериной, которая стала героиней его клипа на песню «Булки». Несмотря на то, что их отношения были яркими и страстными, он так и не сделал избраннице официального предложения, и пара рассталась.

Пластические операции


В 2016-м музыкант принял участие в программе «На десять лет моложе», где ему изменили форму носа, сделав ринопластику. С помощью блефаропластики убрали нависшее веко, сделали подтяжку лица, приподняли брови.

«Я хочу вместе с лицом изменить и внутреннее состояние. Понимаю, что уже не тот Миша Гребенщиков — свежий и бодрый, а отекший дядя. Может быть, буду посвежее, и можно будет девчонкам по ушам ездить...» — говорил на шоу певец.
Стоит отметить, что изменения во внешности артиста оценили не все, часть поклонников посчитала, что пластика стерла яркость и индивидуальность певца.

Куда пропал певец и чем занимается сейчас?


Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)

Артист не бросил заниматься творчеством, просто нашел для себя иную нишу в шоу-бизнесе. В 2007 году он основал продюсерский центр, основная деятельность которого заключается в поддержке начинающих и перспективных исполнителей. В дальнейшем Михаил начал работать с Аллой Пугачёвой, занимаясь с детьми в её школе творческого развития. Важным этапом в жизни Гребенщикова стала деятельность в Министерстве культуры Российской Федерации, где он отвечал за проведение масштабных фестивалей по всей стране.

В течение длительного периода времени музыкант не выпускал новых альбомов. Однако в 2021 году он представил своим поклонникам сразу две новые работы: «Заливаю глаза» и «Про любовь». Обе пластинки были встречены с большим энтузиазмом, что побудило музыканта продолжить свою творческую деятельность в этом направлении.

В марте 2024 года артист представил публике свой седьмой студийный альбом под названием «Песни года». Видео на новые треки были опубликованы на официальном YouTube-канале исполнителя.

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«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
Психоаналитик Смолярчук: SHAMAN выбрал Мизулину из-за самомнения
10 марта 2025, 12:25

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: @shaman_channel)

Во время концерта под названием «Ты моя», прошедшего 9 марта, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, пригласил на сцену Екатерину Мизулину, публично подтвердил, что они «являются парой» и закрепил это объявление страстным поцелуем.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что подозревать Шамана в корыстном и выгодном романе с Мизулиной не стоит.

«Начнем с того, что Шаман по своей природе настоящий лицедей. Он артист, у него большой нарциссический, выпирающий, выдающийся невроз. Он делает головокружительную карьеру, у него это получается, и было бы странным, если бы он, имея высочайшее о себе самомнение, осознавая уникальность своего таланта, уважая свою работоспособность, выбрал какую-то девочку», — сказала психоаналитик.

По ее словам, артист сам осознает свою уникальность и превосходство в мире шоу-бизнеса.

«У него в его юном возрасте получается делать карьеру. Понятно, что не без посторонней помощи, но он эту помощь хорошо принимает и умеет ей пользоваться. Поэтому какие-то выгодные мезальянсы с женщинами, которые смогут его продвигать, будет для него чем-то мелким. Но и странно было бы предполагать, что Шаман может влюбиться в простую девушку, студентку кулинарного техникума, потому что он мужчина с пониманием своей значимости», — пояснила Смолярчук.

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