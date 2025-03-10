Жил в Африке, спал на улице и уехал из России: как живёт звезда «Жуков» Максим Лагашкин

Актер Максим Лагашкин (фото: РИА Новости / Максим Блинов)
С каждым годом популярность Максима Лагашкина только растет, и все благодаря его участию в громких кинопроектах. Среди самых известных работ актера — «Бедный олигарх», «Жуки», «Непослушник», «Шторм» и «Проклятый чиновник». Однако сам Лагашкин уверен: его карьера сложилась так удачно во многом благодаря крепкому тылу — его супруге, актрисе Екатерине Стуловой. Они вместе уже 28 лет, а их союз можно назвать примером настоящей любви и поддержки.
Как начинался его путь, как сложилась семейная жизнь и почему актер уезжал из России, расскажет «Радио 1».
Максим Лагашкин родился 12 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. Его отец, работая на нефтеперерабатывающем заводе, получил предложение отправиться в командировку в Эфиопию. Именно там прошли ранние годы будущего актера.
Жизнь в Африке была непростой: непривычная жара и непростые бытовые условия давались мальчику нелегко.
Но, несмотря на трудности, у Максима остались теплые воспоминания. Он рассказывал, как по выходным ходил будить друзей отца, чтобы как можно скорее отправиться на Красное море — взрослые рыбачили, а он с увлечением наблюдал за процессом.
По словам Лагашкина, его актерский талант во многом передался от отца — Владимира Лагашкина. Хотя тот не был связан с театром или кино, он обладал природной харизмой и артистизмом.
Школьный бунтарь и судьбоносная встреча
В школе Лагашкин был далёк от образа примерного ученика. Его регулярно выгоняли с уроков, а учителя постоянно жаловались на его внешний вид.
После школы он поступил в Самарский институт культуры, но быстро понял, что ему этого мало. Через год он бросил вуз и уехал в Москву, где поступил в ГИТИС.
Будущую жену Максим встретил в коридорах ГИТИСа в день вступительных экзаменов. Он расстроился, увидев огромную очередь абитуриентов, но рядом стояла веселая девушка, которая попыталась его подбодрить — это была Екатерина.
Они оказались на одном курсе, сначала просто дружили, но уже через месяц поняли, что влюблены. Лагашкин не сомневался — это именно та женщина, с которой он хочет связать свою жизнь.
Интересный факт: еще будучи студентами, они отправились в церковь и обвенчались.
После окончания ВУЗа обоих пригласили в театр имени Маяковского. В это же время у пары родился сын Савва. Екатерине не удалось надолго задержаться в декрете — уже через месяц она вернулась на сцену. Максим понимал, насколько ей тяжело, и брался за любую работу, чтобы прокормить семью.
90-е были сложными: театральные зарплаты едва позволяли сводить концы с концами. Приходилось искать подработки, но даже на фоне этих трудностей они держались вместе.
В ЗАГС они пришли только через три года после рождения Саввы. Актёр признаётся, что они с женой всегда искренне радовались достижениям друг друга и поддерживали в трудные моменты.
Однако, как и в любой семье, без разногласий не обходится. Максим не скрывает, что порой может вспылить, и в такие моменты его близким приходится нелегко.
Со временем Лагашкин не только активно снимался, но и стал продюсером. Вместе с другом Александром Робаком он основал кинокомпанию «Синемафор», которая занялась производством фильмов и сериалов.
Постепенно дела пошли в гору, а сам Максим все чаще появлялся на экране в главных ролях.
В 2013 году у Максима и Екатерины родился второй сын — Лука. Спустя некоторое время актер ощутил сильное эмоциональное выгорание и решил взять паузу.
Семья переехала в Испанию и прожила там около трех лет. Однако в итоге они вернулись в Россию и продолжили работать.
На 2025 год с актером запланированы премьеры таких картин, как: «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Ищейка-8», «Они существуют», «ОПГ», «Плагиатор», «Семейный призрак» и других.
Сейчас их старший сын Савва живет в Лондоне и мечтает пойти по стопам отца — стать актером.
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Детство в Африке: приходилось спать на улице
Максим Лагашкин родился 12 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. Его отец, работая на нефтеперерабатывающем заводе, получил предложение отправиться в командировку в Эфиопию. Именно там прошли ранние годы будущего актера.
«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Почему-то одно из самых ярких впечатлений — как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро — и этот коридор был заполнен людьми и животными. Сама палата вроде и неплохая была по их меркам. Обед запомнил — макароны и арбуз», — вспоминал актер.
Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Жизнь в Африке была непростой: непривычная жара и непростые бытовые условия давались мальчику нелегко.
«Люди выносили кровати на улицу и спали под открытым небом – вентиляторы банально не справлялись», — рассказал Максим.
Но, несмотря на трудности, у Максима остались теплые воспоминания. Он рассказывал, как по выходным ходил будить друзей отца, чтобы как можно скорее отправиться на Красное море — взрослые рыбачили, а он с увлечением наблюдал за процессом.
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По словам Лагашкина, его актерский талант во многом передался от отца — Владимира Лагашкина. Хотя тот не был связан с театром или кино, он обладал природной харизмой и артистизмом.
Школьный бунтарь и судьбоносная встреча
В школе Лагашкин был далёк от образа примерного ученика. Его регулярно выгоняли с уроков, а учителя постоянно жаловались на его внешний вид.
Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Но судьба уже готовила ему дорогу в театр. В 13 лет он гулял у Дворца Культуры и насвистывал весёлые мелодии, когда заметил мужчину, который пристально на него смотрел. Максим решил, что это маньяк и уже успел сильно испугаться. Но незнакомец оказался директором театральной студии Андреем Юдиным. Он разглядел в Лагашкине актёрский потенциал и предложил прийти на пробы.
«Я сразу понял, что оказался в нужном месте. Ни о чем другом думать не мог, на учебу в школе забивал, что, конечно, не очень нравилось маме. Папа относился более лояльно, видимо, ему самому все это было близко. После школы вопрос, какую выбрать профессию, даже не стоял», — рассказывал актер.
После школы он поступил в Самарский институт культуры, но быстро понял, что ему этого мало. Через год он бросил вуз и уехал в Москву, где поступил в ГИТИС.
Встреча с любовью всей жизни
Будущую жену Максим встретил в коридорах ГИТИСа в день вступительных экзаменов. Он расстроился, увидев огромную очередь абитуриентов, но рядом стояла веселая девушка, которая попыталась его подбодрить — это была Екатерина.
«У меня было не очень хорошее настроение, потому что на первом конкурсе не взяли, но педагоги между собой договорились, чтобы я еще раз пришел на второй поток, а у Кати он тогда был первым. Вот так встретились. Катя меня в тот момент сильно доставала, пыталась развеселить», — поделился артист.
Они оказались на одном курсе, сначала просто дружили, но уже через месяц поняли, что влюблены. Лагашкин не сомневался — это именно та женщина, с которой он хочет связать свою жизнь.
Максим Лагашкин и его супруга Екатерина Стулова (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Интересный факт: еще будучи студентами, они отправились в церковь и обвенчались.
«Поскольку нам с Катей не нравилась идея загса со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь», — поделился Максим.
После окончания ВУЗа обоих пригласили в театр имени Маяковского. В это же время у пары родился сын Савва. Екатерине не удалось надолго задержаться в декрете — уже через месяц она вернулась на сцену. Максим понимал, насколько ей тяжело, и брался за любую работу, чтобы прокормить семью.
90-е были сложными: театральные зарплаты едва позволяли сводить концы с концами. Приходилось искать подработки, но даже на фоне этих трудностей они держались вместе.
В ЗАГС они пришли только через три года после рождения Саввы. Актёр признаётся, что они с женой всегда искренне радовались достижениям друг друга и поддерживали в трудные моменты.
Однако, как и в любой семье, без разногласий не обходится. Максим не скрывает, что порой может вспылить, и в такие моменты его близким приходится нелегко.
«У нас вся семья с характером. Я бываю легкий, шутливый, в игривом настроении, бывает, тяжелый, ворчу. Сам себя в такие моменты не очень обожаю, но не могу остановиться, потому что, если уж завелся, тормозить приходится долго», — отметил актер.
Максим Лагашкин с семьей (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Работа в кино и продюсерский опыт
Со временем Лагашкин не только активно снимался, но и стал продюсером. Вместе с другом Александром Робаком он основал кинокомпанию «Синемафор», которая занялась производством фильмов и сериалов.
Постепенно дела пошли в гору, а сам Максим все чаще появлялся на экране в главных ролях.
Жизнь в Испании и возвращение в Россию
В 2013 году у Максима и Екатерины родился второй сын — Лука. Спустя некоторое время актер ощутил сильное эмоциональное выгорание и решил взять паузу.
Семья переехала в Испанию и прожила там около трех лет. Однако в итоге они вернулись в Россию и продолжили работать.
На 2025 год с актером запланированы премьеры таких картин, как: «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Ищейка-8», «Они существуют», «ОПГ», «Плагиатор», «Семейный призрак» и других.
Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Сейчас их старший сын Савва живет в Лондоне и мечтает пойти по стопам отца — стать актером.
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Дайана Хусинова