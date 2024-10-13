Стала известна дата рассмотрения иска Кати Лель к Кушанашвили о защите чести

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Иск певицы Кати Лель к телеведущему Отару Кушанашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации Тушинский районный суд города Москвы будет рассматривать 14 октября. Заседание назначено на 12:00.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в суде. До этого Кушанашвили в видео, размещённом на его личном YouTube-канале, высмеял певицу за её слова о популярном треке «Мой мармеладный», который стал настоящим трендом у иностранцев и набрал бешеную популярность в TikTok. Катя Лель объяснила такой успех «замыслом высших цивилизаций», за что и подверглась насмешкам со стороны телеведущего.
В своём иске певица указывает, что слова Кушанашвили создают её негативный образ как публичного лица. Она просит принудить его удалить ролик на YouTube-канале, опровергнуть свои слова, а также настаивает на выплате денежной суммы в качестве компенсации морального вреда.
В СМИ появлялась информация, что в конце сентября Кушанашвили записал новое видео, на этот раз с извинениями. Ожидается, что 14 октября в суде Катя Лель откажется от иска.
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В своём иске певица указывает, что слова Кушанашвили создают её негативный образ как публичного лица. Она просит принудить его удалить ролик на YouTube-канале, опровергнуть свои слова, а также настаивает на выплате денежной суммы в качестве компенсации морального вреда.
В СМИ появлялась информация, что в конце сентября Кушанашвили записал новое видео, на этот раз с извинениями. Ожидается, что 14 октября в суде Катя Лель откажется от иска.
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Александр Бойцов