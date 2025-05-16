Стала известна личность мотоциклиста, сбившего насмерть артистку из «Москва слезам не верит» Елену Земляникину

Елена Земляникина (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)
Никулинский суд Москвы определил мотоциклиста, насмерть сбившего актрису из фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину, под домашний арест.
Инцидент случился на пешеходном переходе на проспекте Вернадского. Со слов актрисы Екатерины Стриженовой, ее золовка спешила к своим студентам. Елена Земляникина работала в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). По информации «МК», артистка переходила дорогу на красный свет, однако и водитель превысил скорость.
Сегодня выяснилось, что мотоциклом управлял 47-летний Сергей. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ и грабеж. До недавней аварии он трудился администратором в ресторане. По факту происшествия со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Прощание с Еленой Земляникиной запланировано на 17 мая.
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Сегодня выяснилось, что мотоциклом управлял 47-летний Сергей. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ и грабеж. До недавней аварии он трудился администратором в ресторане. По факту происшествия со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Прощание с Еленой Земляникиной запланировано на 17 мая.
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