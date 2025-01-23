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Стала известна настоящая причина смерти пресс-секретаря певца Shaman

Пресс-секретарь Shaman умер из-за сердечных проблем на фоне приема лекарств
SHAMAN, он же Ярослав Дронов (Фото: соцсети)

SHAMAN, он же Ярослав Дронов (Фото: соцсети)

Смерть пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского была вызвана проблемами с сердцем на фоне приема медицинского препарата. Об этом РИА Новости сообщил достоверный источник.
40-летний Антон Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года в Москве. Журналисту стало плохо вечером 9 ноября у себя дома. Его жена вызвала скорую помощь, однако врачам не удалось спасти мужчину.

Первоначально в СМИ распространялись версии о возможном отравлении, но судмедэкспертиза, завершенная в январе, опровергла эти предположения.



«В крови умершего пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского в ходе экспертизы не нашли запрещенных веществ», — гласили результаты.
Таким образом, заключение специалистов подтвердило, что причиной стали именно проблемы со здоровьем, а не внешние факторы.

Ранее «Радио 1» передавало, что СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы.

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