Максим Галкин* погасил огромный долг за электроэнергию для подмосковного замка

23 сентября 2025, 12:01

Максим Галкин* погасил долг за электричество в 432 тысячи рублей после иска суда

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* полностью погасил долг за электричество для своего замка в подмосковном посёлке Грязь.