Максим Галкин* погасил огромный долг за электроэнергию для подмосковного замка
Юморист Максим Галкин* полностью погасил долг за электричество для своего замка в подмосковном посёлке Грязь.
Как сообщает издание «Москва 24», компания АО «Мосэнергосбыт» ранее проинформировала о том, что на июнь 2023 года задолженность достигла суммы в 432 тысячи рублей. Так как должник не вносил платежи, «Мосэнергосбыт» в августе начал процедуру взыскания.
Для этого энергокомпания подала исковое заявление в суд и направила извещение о том, что введёт ограничение на потребление электроэнергии. Эти меры возымели эффект, и 15 сентября Галкин* полностью оплатил накопившийся долг.
