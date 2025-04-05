Стала известна прибыль лидера «ДДТ» Юрия Шевчука за 2024 год

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Прибыль лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука в 2024 году упала почти вдвое по сравнению с 2023-м, пишет KP.RU.
«В 2024 году компания заработала 2,1 млн рублей чистой прибыли, против 3,7 млн в 2023», — пишут журналисты со ссылкой на сервис Rusprofile.
Отмечается прошлогодний рост оборота компании «Рокгруппа ДДТ» в 12 раз, через которую работает Юрий Шевчук. Он составил 47 миллионов, а в 2023 году — четыре миллиона. Обозреватели добавили, что в прошлом году «ДДТ» собрала свыше 41 миллиона рублей на новый альбом через краундфандинг. Авторы обратили внимание, что у бизнеса Шевчука нет проблем ни с судами, ни с налогами.
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