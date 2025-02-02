«Я не хочу быть дочерью Майданова»: 16-летняя дочь певца мечтает съехать от него

Денис Майданов (фото: соцсети)
Дочь Дениса Майданова пошла по стопам отца, однако выходить с ним на одну сцену отказывается. 16-летняя Влада хочет, чтобы её воспринимали как отдельную творческую единицу. Именно для этого она взяла себе псевдоним МайВл по первым буквам имени и фамилии.
Девушка заявила, что не хочет вечно быть дочерью Майданова. Отец пытается давать дочери профессиональные замечания и советы. Однако наследница не прислушивается к опыту Дениса и считает, что должна набивать свои шишки.
Сейчас Влада мечтает, чтобы ей поскорее исполнилось 18 лет. Девушка хочет съехать от родителей, поскольку считает, что уже созрела для самостоятельной жизни.
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«Мы постоянно ссоримся из-за этого, потому что я отдельный автор и исполнитель, пишу свои песни сама и не хочу, чтобы в это как-то лезли. А мой папа считает, что его советы очень мне нужны», – отметила Влада в беседе с репортёрами шоу «Ты не поверишь!».
Сейчас Влада мечтает, чтобы ей поскорее исполнилось 18 лет. Девушка хочет съехать от родителей, поскольку считает, что уже созрела для самостоятельной жизни.
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Анастасия Чинкова