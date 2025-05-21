Бодибилдер Никита Ткачук умер из-за отказа жизненно важных органов

Никита Ткачук (Фото: Инстаграм* @tkachyk_1990)
Российский бодибилдер Никита Ткачук умер на 33-м году жизни из-за критического сбоя жизненно важных систем организма, проинформировало издание Life.ru, ссылаясь на его жену Марию.
16 мая мужчине стало плохо, ему вызвали скорую, а затем госпитализировали. Через сутки Ткачук скончался на операционном столе в реанимации. Супруга бодибилдера подчеркнула, что у Никиты отказали почки, отекли легкие и не выдержало сердце.
Известно, что в раньше бодибилдер постоянно использовал медицинские инъекции для ускоренного наращивания мышечной массы, еще он Никита Ткачук работал с фармакологической компанией. Такие действия мужчины могли быть связаны с последующими осложнениями и проблемами со здоровьем.
Ранее сообщалось, что спустя 37 лет поисков был обнаружен надгробный памятник американского рок-музыканта Джима Моррисона.
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«Ресурсы закончились. Пока нет других слов, только шок», — обратила внимание она.
Известно, что в раньше бодибилдер постоянно использовал медицинские инъекции для ускоренного наращивания мышечной массы, еще он Никита Ткачук работал с фармакологической компанией. Такие действия мужчины могли быть связаны с последующими осложнениями и проблемами со здоровьем.
Ранее сообщалось, что спустя 37 лет поисков был обнаружен надгробный памятник американского рок-музыканта Джима Моррисона.
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Ольга Енгалычева