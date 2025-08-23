Стала известна стоимость квартиры Ярослава Евдокимова, оставленной по наследству
Наследники Ярослава Евдокимова получат квартиру стоимостью около 100 млн рублей
После смерти народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова стало известно о его ценном имуществе в центре Москвы. Как удалось выяснить корреспонденту Super, у певца была элитная квартира на улице Кропоткинской — в одном из самых престижных районов столицы.
Недвижимость площадью 77 квадратных метров расположена на третьем этаже дома, построенного в 1971 году.
Эксперты оценивают её рыночную стоимость примерно в 100 миллионов рублей.
Право на наследство, согласно информации, получат дочь артиста Галина, живущая в Белоруссии, а также его последняя супруга Ирина.
