Стала известна стоимость квартиры Ярослава Евдокимова, оставленной по наследству

23 августа 2025, 18:09

Наследники Ярослава Евдокимова получат квартиру стоимостью около 100 млн рублей

Ярослав Евдокимов (Фото: РИА Новости / Евгений Коктыш)

После смерти народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова стало известно о его ценном имуществе в центре Москвы. Как удалось выяснить корреспонденту Super, у певца была элитная квартира на улице Кропоткинской — в одном из самых престижных районов столицы.