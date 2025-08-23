Блогера Маркаряна задержали по делу об оскорблении памяти защитников Отечества

23 августа 2025, 17:30

В Подмосковье блогера Арсена Маркаряна задержали за оскорбительное видео

Арсен Маркарян (Фото: Instagram* @arsenmarkaryan)

В Московской области был задержан блогер Арсен Маркарян. Об этом сообщил Следственный комитет России.





По данным ведомства, Маркарян подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). Как утверждает следствие, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на популярном видеохостинге запись, содержащую, по версии правоохранителей, признаки оскорбления памяти защитников Отечества. Материал был доступен для неограниченного круга лиц.

«В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — сообщили в СК РФ.