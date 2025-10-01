Достижения.рф

Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал 3 иска в суд на Собчак

Фото: iStock/simpson

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска против Ксении Собчак. Журналистка должна погасить долг по коммунальным платежам, пишет РИА Новости.



Сумма задолженности пока неизвестна. Документы поступили в суд 25 сентября, но дата заседаний еще не назначена.

Ксения Собчак — одна из самых известных и ярких телеведущих и общественных деятелей. Звезды шоу-бизнеса и политики не хотели бы попасть в число тех, кого коснется ее острый язык. Начав еще несовершеннолетней мелькать на страницах таблоидов и желтой прессы, Ксения не пыталась оправдываться, а только подогревала интерес публики. Собчак любит и умеет удивлять и выделяться из толпы.

Дарья Осипова

