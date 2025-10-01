Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал 3 иска в суд на Собчак
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска против Ксении Собчак. Журналистка должна погасить долг по коммунальным платежам, пишет РИА Новости.
Сумма задолженности пока неизвестна. Документы поступили в суд 25 сентября, но дата заседаний еще не назначена.
Ксения Собчак — одна из самых известных и ярких телеведущих и общественных деятелей. Звезды шоу-бизнеса и политики не хотели бы попасть в число тех, кого коснется ее острый язык. Начав еще несовершеннолетней мелькать на страницах таблоидов и желтой прессы, Ксения не пыталась оправдываться, а только подогревала интерес публики. Собчак любит и умеет удивлять и выделяться из толпы.
